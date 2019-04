von Sandra Bossenmaier

Rielasingen-Worblingen – Schon bald wird der Akkordeon-Spielring Rielasingen-Worblingen mit einem Projektorchester nach Innsbruck fahren. Dort wird dieses Orchester vor mehreren tausend Besuchern beim World Music Festival, einem Wettbewerb des Deutschen Harmonika-Verbandes, auftreten. Bei einem Kirchenkonzert in der St. Stephan Kirche in Arlen präsentierte das Projektorchester nun das einstudierte Stück, mit welchem die Akkordeonisten am Wettbewerb teilnehmen werden: "City Moments", eine Suite in fünf Sätzen von Hans-Günther Kölz.

Der Akkordeon-Spielring Rielasingen-Worblingen zeigt beim Kirchenkonzert in Arlen, was alles in dem Tasteninstrument stecken kann.

Die Musiker entführten dabei die rund 250 Konzertgäste in einen umtriebigen Tag einer pulsierenden Großstadt. Die verschiedenen Eindrücke in der Großstadt wurden dabei nicht nur klanglich dargestellt. Da plauderten die Musiker im "Citypark" miteinander und machten Fotos mit ihren Smartphones. Nach dem Trubel während der "Rush Hour" gab es einen angenehmen Satz, ergänzt durch Unkonventionelles wie das Klopfen auf die Instrumente.

Eröffnet wurde das Kirchenkonzert vom Just-for-Fun-Orchester des Akkordeon-Spielringes. Hier finden sich die Akkordeonspieler zusammen, die sozusagen einfach zum Spaß in einer geselligen Gruppe musizieren möchten. Als Gäste konnten die Mitglieder der Gesangsklasse von Dagmar Hein begrüßt werden, welche das Kirchenkonzert mit Stücken von Felix Mendelssohn Bartholdy und Engelbert Humperdinck bereicherten.

Auch das Jugendorchester tritt auf

Den größten Teil des Abends bestritt das Hauptorchester des Akkordeon-Spielringes unter Leitung von Karin Berger. Die Musiker zeigten mit der klassischen Sinfonia in B von Johann Christian Bach, was in einem Akkordeon steckt. Unterstützung erhielten die Instrumentalisten von der Solistin Carina Mattes an der E-Orgel.

Zum Abschluss des Abends spielte das Jugendorchester unter Leitung von Andrea Rimmele bekannte Weisen und rundete damit das gelungene Kirchenkonzert ab.