Kinder quietschen vor Vergnügen, während sich die Großen abstrampeln: Die Schienenvelos des Vereins zum Erhalt der Bahnstrecke Etzwilen-Singen (VES) sind mehr als klassische Draisinen; sie machen Radler zu Lokführern mit Muskelkraft und meist dauert es nicht lange, bis auch die Kleinen Fahrgäste selber in die Pedale der blau lackierten Gefährte treten wollen.

Immer wieder sonntags, rollt die Erinnerung über die Schienenstrecke der Museumsbahn Singen-Etzwilen. Vor über 140 Jahren wurde die Bahnstrecke Etzwilen–Singen von der Schweizerischen Nationalbahn (SNB) eröffnet, zwischen 1902 und 2004 gehörte sie zum Streckennetz der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Heute ist es eine eigenständige Museumsbahnlinie.

„Ab dem ersten Sonntag im April starten unsere Schienenvelos in Ramsen."Werner Wocher, VES-Präsident

Das Schienennetz der Museumsbahn erstreckt sich, nachdem der Verein im vergangenen Jahr die Konzession für das deutsche Netz erhalten hat, immer weiter. Das gibt auch den Fahrten mit den Schienenvelos Auftrieb, denn neben den beliebten Dampfzugfahrten kann die Bahn so auch mit Muskelkraft bezwungen werden. „Ab dem ersten Sonntag im April starten wöchentlich unsere Schienenvelos in Ramsen“, berichtet VES-Präsident Werner Wocher und sein Amtskollege Franz Signer ergänzt: "Eine Fahrt mit dem Schienenvelo ist ein unvergessliches Erlebnis." Er ist im Verein für den Betrieb der Schienenvelos zuständig.

Der VES-Schienenvelobeauftragte Franz Signer (links) erklärt die Regeln beim Schienenvelofahren.

Mit den Draisinen lockt der Verein Abenteuerlustige auf die Schienenstrecke Richtung Hemishofen. Wo früher regelmäßig Personenverkehr, zuletzt die rollende Landstraße des Transportunternehmens Hupac und aktuell mehrmals im Jahr Dampfzüge unterwegs sind, bietet sich in der verkehrsfreien Zeit die Gelegenheit, die historische Strecke mit den Draisinen zu erobern. "Das kommt immer gut an, bei Kindern und Erwachsenen", erzählt Silvia Boll. Als Leiterin des Kinderhaus St. Raphael in Rielasingen kennt sie den Reiz dieses besonderen Erlebnisses und den Spaß, den Kinder dabei haben. "Höhepunkt ist dann ein gemeinsames Picknick unterwegs", berichtet sie.

"Eine Fahrt mit den Schienenvelos kommt immer gut an und riesig ist die Freude, wenn unterwegs ein Picknick eingeplant wird."Silvia Boll

Nahezu eben, überfordere sie die Besucher nicht – auch wenn sie noch in die Grundschule gehen. Nahezu übergangsfrei würden weder die Velo-Fahrer gefährdet noch der Automobilverkehr gestört – und obendrein bieten sich weite Blicke in den Hegau und die angrenzende Schweiz um Ramsen. Den ganzen Sommer über bietet der Verein das Angebot an. Unangemeldet jeden Sonntag, wenn es nicht regnet, bei Voranmeldung auch unter der Woche.

Auch bis nach Deutschland (hier in der Singener Südstadt) dürfen die Schienenvelos an besonderen Fahrtagen bei Voranmeldung gefahren werden.

Die Strecke von Ramsen bis Hemishofen ist dabei ideal. Die Fahrt dauert rund eine Stunde, davon etwa eine halbe Stunde von Ramsen nach Hemishofen – und eine halbe Stunde wieder zurück. Dabei führt der abenteuerliche Ausflug nicht nur ins Grüne, sondern kann sogar zur Fahrt ins Blaue werden, denn wer brav gestrampelt hat, kann sogar mit einer Fahrt auf die historische Rheinbrücke belohnt werden. "Unter Aufsicht ist das Befahren der Rheinbrücke möglich, eine Voranmeldung ist dazu aber notwendig", erklärt Franz Signer. Die Rheinbrücke bei Hemishofen ist das Kernstück der Museumsbahn. Dabei ist es erst seit Kurzem möglich, per Muskelkraft die historische Hemishofer Rheinbrücke aus einem ganz neuen Blickwinkel zu erleben. "Aber inzwischen nutzen mehr als die Hälfte unserer Besucher diese Möglichkeit", beobachtet Signer. In ähnlichem Stil gebaut wie vergleichbare Werke des bekannten französischen Ingenieurs Gustave Eifel, der den Pariser Eifelturm konstruiert hat, wird sie von Fachleuten als wertvolles Zeitdokument für die Blütezeit des Bahnbaus in der Schweiz bezeichnet. Die Stiftung Eisenbahnbrücke Hemishofen hat das Bauwerk von den Schweizer Bundesbahnen (SBB) übernommen, damit sie samt der Bahnstrecke zwischen Singen und Etzwilen als Baudenkmal erhalten werden kann. Imposant überbrückt die Stahlkonstruktion den Rhein, der Blick schweift vom tiefblau unten vorbeifließenden Wasser hinüber zu den Steiner Weinbergen und – wenn das Wetter mitspielt – hinauf zu einem blauen Himmel. Doch Vorsicht ist angesagt, denn das Erlebnis in luftiger Höhe ist nicht ungefährlich.

Ein filigranes Kunstwerk: Die Hemishofer Rheinbrücke mit einem Güterzug. Aber auch die Schienenvelos können darüberfahren.

Los geht es in der Regel am Bahnhof Ramsen. Hier stehen fünf moderne Schienenvelos für maximal vier bis fünf Personen zum Mieten bereit. "Dank der Unterstützung zweier Vereinsmitglieder, die den Kauf zweier Draisinen einst ermöglicht haben, ist nun jeden Sonntag Betrieb auf der Strecke – wenn das Wetter mitmacht", erklärt Werner Wocher als einer der drei Vereinspräsidenten. Mit den Draisinen lockt der Verein Abenteuerlustige auf die Schienenstrecke Richtung Hemishofen und immer häufiger werden die Schienen-Velos nicht nur sonntags am Ramsener Bahnhof aufgegleist, sondern bei Bedarf an allen anderen Tagen. Oft werde die Gelegenheit genutzt, den Kindergeburtstag mal ganz anders zu feiern: an der frischen Luft und mit den richtigen Geräten, um den Bewegungsdrang kleiner Eisenbahnfreunde zu stillen. "Für Kinder ist es das Größte, aus eigener Kraft auf Schienen unterwegs zu sein", beobachtet Signer immer wieder gerne. Zu besonderen Anlässen gibt es sogar die Möglichkeit, die Schienenvelos von Ramsen aus Richtung Deutschland zu bewegen.

Nachdem der Winter vergangen und die Sommersaison zum Greifen nah ist, machen sich die Aktiven des Vereins zum Erhalt der Schienenstrecke Singen/Etzwilen (VES) derzeit daran, die Schienenvelos fit zu machen. "Sie kommen jetzt erst mal aus dem Winterquartier zurück", erklärt Franz Signer. Zu den Unterhaltsmaßnahmen zählen nicht nur die Arbeiten am Rollmaterial – ganz egal ob mit Dampf- oder Muskelkraft betrieben – sondern auch die Instandhaltung der Gleise. Denn wie mühsam es ist, eine Schienenstrecke zu unterhalten, merken die Mitglieder des Vereins Jahr um Jahr. Sie haben es sich zum Ziel gemacht, die historische Verbindung von Deutschland und der Schweiz mit Leben zu erfüllen. Regelmäßig finden deshalb auch in der Winterzeit verschiedene Arbeitstage statt. Mitarbeiter des Vereins zur Erhaltung der Eisenbahnlinie schneiden Sträucher und pflegen die Strecke. Dabei helfen andererseits die Draisinen, das finanzielle Risiko für den Verein überschaubarer zu machen, denn der Kostenaufwand ist deutlich geringer als bei den faszinierenden Dampfzugfahrten. Letztere schlagen regelmäßig mit Verlusten zu Buche, machen die Museumsbahn aber erst zu dem, was sie ist.