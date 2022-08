Ein 91-jähriger Pedelec-Fahrer bog laut Pressemitteilung der Polizei aus der Goethestraße kommend nach links auf die Hardstraße ab. Dabei stieß er mit einem auf der Hardstraße in Richtung Höristraße fahrenden, bevorrechtigten Ford einer 56-Jährigen zusammen, wie die Polizei berichtet. Der Radler stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Untersuchung in eine Klinik. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.