Rund 40.000 Euro Schaden sind am Montag laut Polizei bei einem Brand an einem Wohngebäude in der Rielasinger Straße in Rielasingen-Worblingen entstanden.

Eine 82-Jährige soll – wie es im Polizeibericht heißt – beim Abflammen der Steine im Hinterhof mit dem Gasbrenner Fassadenteile des Mehrfamilienhauses entzündet haben. Der Brand habe sich schnell bis aufs Dachgeschoss ausgebreitet. Das Mehrfamilienhaus wurde laut Polizei rechtzeitig evakuiert, so dass niemand verletzt wurde.

Die Feuerwehr Rielasingen-Worblingen habe das Feuer – wie die Polizei mitteilt – schnell löschen können.