von Anina Kemmerling

Knapp zwei Stunden lang war die Feuerwehr in Rielasingen damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Die Flammen stoppten, kurz bevor sie die hölzerne Terrasse eines Einfamilienhauses erreichten, in dem die Grundstücksbesitzer schliefen.

Schlimmeres konnte verhindert werden. Durch die Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte der Brandstifter identifiziert werden und muss sich nun vor dem Amtsgericht Singen verantworten. Das Vergehen, das dem Angeklagten zur Last gelegt wurde, ist strafbar als versuchte schwere Brandstiftung.

Das Verhältnis zum Nachbarn war gut

Es war das Grundstück seines Nachbarn, in dem der Angeklagte das Feuer verursacht haben soll. Der 55 Jahre alte Mann habe die Fläche rund um das Haus gut gekannt. Schon oft habe er bei Gartenarbeiten ausgeholfen, schnitt die Hecke oder mähte den Rasen. „Wir hatten ein gutes Verhältnis und vertrauten einander.“

So beschreibt der geschädigte Grundstücksbesitzer das Zusammenleben mit dem Angeklagten vor Gericht. Umso erschütternder sei es gewesen, seinen Nachbarn auf den Videoaufnahmen, die die Tat zeigen, zu erkennen. Dieser zündete, wie auf den Aufnahmen zu sehen, mit einem Feuerzeug einen Haufen aus trockenem Laub und Ästen an, den er selbst am Vortag am Rande des Gartens gesammelt hatte.

Pyromanie Die Pyromanie bezeichnet die psychische Störung, bei der Betroffene ein zwanghaftes Verlangen spüren, Feuer zu legen. Erkrankte haben dabei meist keinen klar ersichtlichen Grund für die Brandstiftung. Sie werden durch die Spannung vor dem Entflammen des Feuers gereizt und sind interessiert und fasziniert von den Begleiterscheinungen des Brandes. Aus diesem Grund sind Betroffene oft und regelmäßig Zuschauer des selbstgelegten Feuers und beim Löschvorgang. Rund 40 Prozent aller Brandstifter erfüllen die Kriterien einer Pyromanie.

Auf den Überwachungsvideos ist zu sehen, wie er zum Tatort hinläuft und sich wenig später wieder davon entfernt. Neben ihm entsteht eine lodernde Flamme, die sich innerhalb von nur wenigen Sekunden weiter ausbreitete und sich zu einem großen Feuer entwickelt.

Angeklagter bestreitet Tat nicht

Der Mann hatte seine Tat kurz nach dem Auftauchen der Überwachungsaufnahmen bei der Polizei gestanden. Auch vor dem Amtsgericht räumte er seine Tat erneut ein. Doch Reue zeigte er nicht.

„Ich habe das Feuer gelegt, um Wut und Druck abzulassen, weil ich mich davor mit meiner Ex-Frau gestritten habe“, erklärt der Angeklagte. Beim Entzünden des Laubes habe er nie vorgehabt, dem Grundstück, dem Haus oder dem Nachbarspaar einen Schaden zuzufügen. „Ich hätte nie gedacht, dass das Feuer so groß werden wird“, sagte er vor Gericht.

Nicht der erste Brand im Wohngebiet

Doch es war nicht das erste Mal, dass es in diesem Sommer in dem Rielasinger Wohngebiet gebrannt hat. Innerhalb weniger Wochen entfachten dort mehrmals Feuer. Mal brannte das Wohnmobil eines Anwohners, ein anderes Mal das Boot von dessen Nachbarn.

„Wir Bewohner waren von den vorhergehenden Bränden alle traumatisiert. Ich kenne viele Nachbarn, die deshalb kaum mehr schlafen konnten“, schildert der Geschädigte die Situation. Und immer, wenn die Feuerwehr und Ermittler eintrafen, sei der Angeklagte einer der ersten gewesen, die am Brandort auftauchten.

Ein Muster erkennbar?

So spielte es sich nach den Schilderungen des Geschädigten auch in der Tatnacht an einem Wochenende ab. Mit einer Zigarette in der Hand sei der Beschuldigte zu dem Ort gekommen, an dem der Brand entfachte. Nach Angaben des Grundstücksbesitzers habe der Angeklagte dabei der Feuerwehr Tipps gegeben, wie sie den Brand zu löschen hätten.

„Das tat er bei jedem vorherigen Löscheinsatz auch“, erinnert sich der Geschädigte. Außerdem soll der Brandstifter noch am Abend des Brandes auf ihrem Grundstück mit dessen Ehefrau gesprochen haben.

Wieso man so etwas tun würde, hätte er gefragt. Und dass er denjenigen umbringen würde, wenngleich er dafür ins Gefängnis müsste, rekonstruiert der Grundstücksbesitzer im Gerichtssaal aus den Erzählungen seiner Lebensgefährtin.

Nachbarn wollten nur helfen

Es muss ein gravierender Vertrauensbruch für das Ehepaar gewesen sein. „Die Gartenarbeiten sind ein Hilfsangebot gewesen, um sein Arbeitslosengeld aufzubessern und um ihn in die Nachbarschaft zu integrieren“, so der Geschädigte.

Der Angeklagte lebte gemeinsam mit seiner Tante und seinem Onkel in deren Wohnung. Er habe eine turbulente Vergangenheit, die von oft-wechselnden Arbeitsstellen, Alkoholmissbrauch, Spielsucht und einem fortwährenden Streit mit seiner Ex-Frau geprägt sei.

Außerdem leide er unter dem Klinefelter-Syndrom (einer Chromosomen-Anomalie) und in deren Folge an chronischen Rückenproblemen, weswegen er derzeit keinen Beruf ausüben könne. Eigenen Aussagen zufolge beschäftige er sich privat viel mit Feuerwehreinsätzen und dem Löschen von Bränden. „Ich schaue dazu immer Videos auf YouTube. Als Kind war es mein Traum, Feuerwehrmann zu werden“, sagt der 55-Jährige.

Größere Schäden wurden verhindert

Dass die Flammen in der Tatnacht gelöscht werden und keinen größeren Schaden anrichten konnten, sei einem plötzlich aufkommenden Regenschauer zu verdanken. So wurden nur Grünflächen und Gebüsch im Garten zerstört. Die Holzterrasse, die direkt an das Gebäude anschloss, blieb unversehrt.

Auf die Frage, ob sich der Angeklagte im Klaren darüber war, dass er durch die Brandstiftung das Haus und das sich darin befindliche Nachbarspaar in Gefahr bringen würde, erhielt die Staatsanwaltschaft keine Antwort.

Andere Brände können Angeklagtem nicht angelastet werden

Ob der Beschuldigte auch für die vorhergehenden Brände in dem Wohngebiet verantwortlich ist, bleibt auch nach der Verhandlung unklar. Außer einem identischen Tatvorgehen, gebe es keine Beweise, die für die Schuldigkeit des Mannes sprächen.

Doch eines spreche dafür: Nachdem die Tat des Angeklagten zur Anzeige gebracht wurde, gab es keine weiteren Brände in dem Wohngebiet mehr.

Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafe

„Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass Sie in einer weiteren Wutsituation erneut eine solche Tat begehen würden“, so die Staatsanwaltschaft bei ihrem Schlussplädoyer. Sie forderte ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden sollen, um eine Rückfälligkeit zu verhindern.

Der Verteidiger des Angeklagten hielt dieses Strafmaß für „weitaus überzogen“. Er würde es für richtig halten, seinen Mandaten freizusprechen, da dieser nie vorsätzlich gehandelt habe und durch das Feuer weder das Gebäude noch Personen zu Schaden gekommen seien.

Lieber Psychiatrie als Gefängnis

Das letzte Wort vor Gericht galt dem Angeklagten, der nach zweistündiger Beweisaufnahme eingeschüchtert wirkte: „Es tut mir alles so leid. Ich würde alles tun, doch steckt mich bitte nicht ins Gefängnis – dann lieber in eine Psychiatrie“, sagte der 55-Jährige.

In Absprache mit zwei Schöffinnen, fiel das von Richterin Daniela Krack verhängte Strafmaß auf ein Jahr Freiheitsstrafe, das zu vier Jahren auf Bewährung ausgesetzt wurde.

Lässt sich der Mann in diesem Zeitraum etwas zu Schulden kommen, muss er eine Haftstrafe antreten. Zusätzlich zu seinen Bewährungsauflagen soll sich der Brandstifter in eine psychiatrische Therapie begeben, um seine Wut besser kontrollierbar zu machen.