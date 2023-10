Kunst und Kultur bis in die Nacht hinein – unter diesem Motto hatten sich zahlreiche Interessierte auf den Weg zur zweiten „Nacht der Künstler und Kreativen“ in Rielasingen-Worblingen gemacht. Mit 48 Kunstschaffenden aus der Region waren es mehr als im vergangenen Jahr. An insgesamt 22 Standorten hatten Teilnehmer zu den öffentlichen Räumen auch ihre Werkstätten, Garagen oder Scheunen geöffnet. Mit Malerei und Skulptur, Patchwork-Kunst und Keramiken bis hin zu Improvisations-Theater und Lichtinstallationen war Kunstgenuss für jeden Geschmack geboten. Anlässlich seines 25. Jubiläums eröffnete der Heimat- und Museumsverein im Dorfmuseum eine Sonderausstellung, die Werke der aus Worblingen stammenden Malerin Karoline Laible in den Mittelpunkt rückt. Wie Jessica Trombetta vom Kulturamt berichtete, habe es einen riesigen Andrang der Teilnehmer gegeben. Außerdem schloss ein neues Konzept neben den Präsentationen auch Bewirtung mit ein. „Wir wollten weg von den klassischen Kunstausstellungen hin zu einem Kunstspaziergang durch den Ort.“ Anziehungspunkt für Gäste jeden Alters waren der Narrenschopf und der Jugendtreff Juca 60. Auf dem Platz davor ließ die „Mondfee“ von Sabrinas Traumland Seifenblasen schweben. Als jüngste Künstlerin lud die zehnjährige Luisa Weißhaupt dazu ein, mit Rasierschaum und Küchenrollen Kunstwerke zu schaffen. Dass man auch aus Stoffresten Kunst erschaffen kann, zeigten die Quilts der Patchwork-Frauen. Ursula Bumiller aus Worblingen war mit dem Fahrrad unterwegs und steuerte nach einem Konzert die Werkstatt der Keramikerin Christa Schwarz-Mayer an. „Es ist erstaunlich, so viele Künstler vereint zu sehen“, sagte sie. Sie wolle aber nicht von einem Ort zum nächsten hetzen. „Ich möchte Kunst genießen.“ Bis in den späten Abend hinein waren Kunstinteressierte zu Fuß, mit dem Rad oder dem Shuttlebus der Feuerwehr zu den Ausstellungsorten unterwegs. Ihren Abschluss fand die Kulturnacht gegen 23 Uhr mit einer Feuershow.