von Ingeborg Meier

Der Wald der Gemeinde Rielasingen–Worblingen ist besonders stark vom Eschentrieb-Sterben betroffen. Die Pilzkrankheit hat hier ein leichtes Spiel. Denn achtzehn Prozent der Bäume im Gemeindewald sind Eschen. Im Kreisdurchschnitt finden sich nur vier Prozent dieser Laubbäume.

3000 junge Bäumchen

Neben Hitze, Trockenheit, Stürmen und Käferbefall weist im Distrikt Oberholz eine große Kahlfläche auf das Wüten der Krankheit hin. Hier war die Esche zu sechzig Prozent vertreten. Die Fläche soll nun im zeitigen Frühjahr mit 3000 jungen, standortgerechten Bäumchen neu aufgeforstet werden.

Die Schäden in diesem Areal haben im vergangenen Winter zu einem Hieb in einem Ausmaß geführt, der in der damals über die Ursachen nicht informierten Öffentlichkeit für Bestürzung gesorgt hat. 12.000 Euro will die Gemeinde jetzt in die Hand nehmen, um wieder für junges Grün zu sorgen.

Aufwendige Vorbereitung und Pflege

Die Vorbereitungs- und Pflegemaßnahmen sind aufwendig. In kürzester Zeit haben sich hier Brombeersträucher ausgebreitet. „Eine richtige Brombeerwüste“, so der Leiter des Forstamtes im Landkreis Konstanz, Walter Jäger. Man müsse die Fläche erst aufwendig freischneiden, und auch in den Folgejahren die junge Vegetation von den Brombeeren freihalten.

Notwendig sei des Weiteren der Schutz vor Wildverbiss, so Revierleiter Peter Baumann. Vieles müsse hier händisch gemacht werden, ein Einsatz schwerer Maschinen würde zur Bodenverdichtung führen, erklärte Bürgermeister Ralf Baumert. Die Pflanzaktion , so der Vorschlag des örtlichen Seniorenrats, könne – sofern es die Corona-Lage zulasse – als Bürgeraktion erfolgen. Eine Anregung, die der Gemeinderat begrüßte.

Geld für Naturlehrpfad am Rosenegg

Einen ebenfalls fünfstelligen Euro-Betrag wird die Gemeinde in die Hand nehmen, um den Naturlehrpfad am Rosenegg in einem Zustand zu halten, der auch den vorgeschriebenen erhöhten Sicherheitsanforderungen an solch einen Weg nachkommt. Dass auf den Naturlehrpfad keinesfalls verzichtet werden solle, war ausnahmslos die Meinung in den Gemeinderatsreihen.