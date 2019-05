Das große Verbandsliga-Lokalderby 1. FC Rielasingen-Arlen gegen den FC Radolfzell steigt am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz auf der Talwiese. Der SÜDKURIER ist als Medienpartner mit einem Werbestand und einem Glücksrad vertreten und wird auch das Geschehen rund um das Spiel intensiv in der Zeitung und auf dem Internet-Portal beleuchten.

110 Tore lassen die Kasse klingeln

Die Kicker des 1. FC Rielasingen-Arlen bitten das Medienhaus SÜDKURIER ganz schön zur Kasse. Sie haben in dieser Verbandsliga-Saison bereits 81 Tore erzielt und 19 weitere Treffer im Südbadischen Vereinspokal erzielt. Der SÜDKURIER zahlt als Medienpartner zehn Euro pro Tor. Als Gegenleistung kann sich der SÜDKURIER im Stadion-Magazin des 1. FC Rielasingen-Arlen und auf der Talwiese durch Marketing-Auftritte präsentieren. Und dies ganz publikumswirksam, wie der Besucher-Andrang bei den Heimspielen des 1. FC Rielasingen-Arlen immer wieder unter Beweis stellt. Auch beim zugkräftigen Lokalderby gegen den FC Radolfzell ist der SÜDKURIER mit einem Werbestand auf der Talwiese vertreten. Es gibt ein Glücksrad, an dem Gewinne winken. Ausgangspunkt der Medienpartnerschaft ist eine Vertriebsaktion, bei der publikumswirksame Aktionen zum Zuge kommen sollen. Das passt beim 1. FC Rielasingen-Arlen bestens. Noch stehen vier Spiele aus, aber die Mannschaft um Trainer Michael Schilling will alles daran setzen, die Tabellenführung bis zum Schluss zu verteidigen.

Live im Fernsehen

Und zudem gibt es die Möglichkeit, im Finale des Südbadischen Pokals am 25. Mai gegen den FC 08 Villingen den großen Wurf zu landen und bei einem Sieg in den DFB-Pokal einzuziehen. Erinnerungen werden wach, als dies vor zwei Jahren gelang und der Verein beim Spiel des 1. FC Rielasingen-Arlen gegen Borussia Dortmund 24 000 Zuschauer ins Freiburger Schwarzwald-Stadion lockte. Das Finale in Pfullendorf wird in einer Konferenz-Schaltung live im Ersten Deutschen Fernsehen übertragen, wie alle Endspiele der deutschen Länderpokale. Es wird ein großer Anhang des 1. FC Rielasingen-Arlen erwartet, der sich auf den Weg nach Pfullendorf macht. Der SÜDKURIER wird darüber umfangreich aktuell berichten, ebenso wie über das Spiel gegen den FC Radolfzell und die weiteren Begegnungen der Verbandsliga Südbaden.