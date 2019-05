„Dieser Raum ist Gold wert. Dort können die vielfältigsten Büro-Arbeiten erledigt werden“, erklärt Christine Dreide strahlend. Die Frau des Vereinspräsidenten Peter Dreide engagiert sich wie Andrea Dietrich ehrenamtlich in der neuen Geschäftsstelle des 1. FC Rielasingen-Arlen. „Es ist kuschelig hier, der Raum ist sehr hell und freundlich gestaltet, obwohl wir uns in einem Container befinden“, sagt Christine Dreide.

Mit den Erfolgen der Kicker wächst auch die Arbeit im Hintergrund beim 1. FC Rielasingen-Arlen. Beim DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund hat der Verein mit 24 000 Zuschauern das Freiburger Schwarzwald-Stadion gefüllt.

Einen Großteil davon hat Christine Dreide in einem Nebenzimmer des Clubheims erledigt. Nun gilt es auch in der neuen Geschäftsstelle, die große Ticket-Nachfrage für das Endspiel im Südbadischen Fußball-Vereinspokal in Pfullendorf – 1. FC Rielasingen-Arlen gegen den FC 08 Villingen – zu bewältigen.

Sollten die Hegauer siegen, würden sie erneut in den DFB-Pokal einziehen. „Wir hoffen darauf, wenn dies für uns auch eine immense Arbeit bedeuten würde“, sagt Andrea Dietrich.

Ein Vereinsurgestein

Auch der 79-jährige Gerold Pfeffer hat sich eine Karte fürs Finale ergattert. „Seit dem elften Lebensjahr bin ich im Verein und habe mich engagiert, wie als Jugendleiter. Das Dortmund-Spiel war unvergesslich“, schwärmt Pfeffer.

Die beiden Damen verkaufen auch Fan-Utensilien, wie Schals und T-Shirts, sowie Tickets für die Sonderbus-Fahrten. Sie geben den Käufern auch einen Merkzettel mit, auf dem beispielsweise steht, dass Fan-Fahnen in Pfullendorf kostenlos bereitliegen, diese aber nach dem Spiel wieder abgegeben werden sollten. Ganz in der Hoffnung, dass sie bei großen Spielen weitere Verwendung finden.

Tickets für das Spiel gegen den FC Radolfzell am Freitag, Beginn 19 Uhr, gibt es direkt an den Kassen am Kunstrasen auf der Talwiese. Dort ist auch der SÜDKURIER mit einem Werbestand und einem Glücksrad vertreten. Es werden weit über eintausend Zuschauer zum Spiel erwartet.