Konrad Adams ist sich ziemlich sicher, dass sich in den nächsten Tagen ein Besuch auf der Reichenau doppelt lohnt. Und zwar nicht nur, weil es dort so schön ist.

„Ich denke, dass wir wieder ein sehr gutes Stück gefunden haben, um einen heiteren Abend zu gestalten“, sagt der Leiter des Reichenauer Theaters auf der Insel. Bei den diesjährigen Glashausspielen wird die „California Suite“ des amerikanischen Erfolgsautors Neil Simon (1927-2018) aufgeführt.

Russischer Abend schwierig

Ursprünglich hatte Adams geplant, das Stück „Liebe kommt, Liebe geht“ von Anton Tschechow aufzuführen. Er habe wegen des Wegfalls einer Kollegin umdisponiert – und auch wegen des Ukraine-Krieges. „Es wäre etwas schwierig geworden, einen heiteren russischen Abend zu bewerben.“ Aber er wolle das Stück eventuell später noch spielen, weil Tschechow einfach ein guter Autor sei.

Informationen zum Stück Wer hat sich in einem Hotelzimmer nicht schon mal gefragt, wer hier wohl vor ihm gewohnt hat und was da passiert ist? Die „California Suite“ zeigt das in drei Geschichten im Beverly Hills Hotel in Los Angeles. Im Mittelpunkt der ersten Episode steht ein konservativer Geschäftsmann, der morgens im Hotel neben einer bewusstlosen jungen Frau aufwacht. Und seine Gattin ist gerade im Hotel angekommen … Die zweite dreht sich um die Briten Diana und Sidney, die zur Oscar-Verleihung angereist sind. Und schließlich geht es um ein stolzes Elternpaar, das sich auf die Heirat der Tochter freut. Doch die Braut hat sich im Badezimmer eingeschlossen ... Wobei Regisseur Adams verrät, dass es sich dabei nur um zwei der eigentlich vier Geschichten aus der „California Suite“ handelt – für die dritte hat er sich bei Simons „Plaza Suite“ bedient. Was Besucher wissen müssen Spielort ist das Theater-Glashaus von Peter Stader in der Oberen Rheinstraße 48, Premiere am Mittwoch, 20. Juli, um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen gibt es vom 21. bis 24. Juli und vom 27. bis 31. Juli jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 25 Euro. Ermäßigungen erhalten Mitglieder der Volksbühne Konstanz und Gruppen ab fünf Personen. Karten im Vorverkauf gibt es unter der E-Mail-Adresse info@glashausspiele.de und in der Tourist-Information Reichenau, Telefon (07534) 92070. Dort heißt es, der Vorverkauf laufe schon recht gut. Laut Theaterleiter Konrad Adams bekommt man aber wohl auch noch spontan Karten an der Abendkasse.

Premiere für die „California Suite“ ist am 20. Juli. Vor einigen Jahren – damals noch unter der Leitung von Ute Fuchs – hatte Adams auf der Reichenau bereits in Neil Simons „Sunny Boys“ mitgewirkt. „Da hat sein zeitloser Humor schon sehr gut funktioniert. Und er schafft es, dass auch ernste Momente ihren Platz finden, um dann in der nächsten Sekunde ins Heitere zu wechseln“, erklärt der erfahrene Regisseur und Schauspieler.

Konrad Adams und Jeanne Pascale Schmidt bei den Proben. | Bild: Petra Brockmann

Die Aufführungen fänden ohne Corona-Auflagen statt, das Theater-Glashaus von Peter Stader sei zudem gut durchzulüften, sagt Adams mit Blick auf möglichst viele Zuschauer. „Wir hoffen, dass es noch besser läuft als vergangenes Jahr.“ Wobei es generell im Theater noch eine gewisse Zurückhaltung der Zuschauer gebe – wegen Corona, aber mittlerweile wohl auch, um Geld zu sparen.

Simons Stücke würden noch öfter aufgeführt – in New York habe er sein eigenes Theater, so Adams. Und: „Wir haben wieder Livegesang dabei.“ Dafür sorge vor allem Jeanne Pascale Schmidt, die nicht nur Schauspielerin, sondern auch ausgebildete Opernsängerin ist.

Konrad Adams war in über drei Jahrzehnten auf diversen deutschen Bühnen zu erleben – unter anderem in Stuttgart und Bonn. Im Fernsehen spielte er in der Sitcom „Hausmeister Krause“ mit Tom Gerhardt zehn Jahre den Hubert, also den Vizepräsidenten des Dackelclubs.

Die Schauspielerin und Regisseurin Ute Fuchs hatte das Inseltheater 1999 gegründet und gab es aus gesundheitlichen Gründen schließlich an Konrad Adams ab. | Bild: Zoch, Thomas

Im „Marienhof“ war er der Klinikleiter Professor Schelling. Zuletzt spielte er – zusammen mit Norbert Heckner – im Klassiker „Die Feuerzangenbowle“ in der Münchner Komödie am Bayerischen Hof. „Das hat mich sehr gefreut.“ Seit 2011 wirkt Adams beim Reichenauer Theater mit, seit 2019 ist er dessen Leiter.

Die weiteren Darsteller

Adela Florow stand ebenfalls schon an vielen Theatern auf der Bühne – unter anderem in Augsburg, Bern, Köln und am Kurfürstendamm in Berlin. Ihr Bühnendebüt gab sie als Anne Frank. Im TV hatte sie schon Rollen in diversen Serien, in unregelmäßigen Abständen ist sie die Sekretärin Dorothea Huber in „Die Rosenheim Cops“. Im Reichenauer Theater war sie schon zweimal zu sehen.

Jeanne Pascale Schmidt war lange im Ensemble der Semper-Oper Dresden. Neben zahlreichen Gastspielen, die sie bis nach Shanghai führten, sowie regelmäßigen Konzerttourneen mit Gunther Emmerlich tritt sie auch immer wieder als Schauspielerin auf. Wobei sie lächelnd anmerkt: „Aktuell bin ich hauptsächlich Mutter von vier Kindern.“ Auf der Reichenau war sie im Vorjahr als Regieassistentin dabei. „Es ist schon ein Highlight, drei Wochen auf der Insel zu sein, Arbeit mit Freizeit zu verbinden.“

2021 zeigte das Reichenauer Inseltheater unter anderem den Einakter „Minna Magdalena“ von Curt Goetz– hier mit Adela Florow, Sonja Reichelt, Norbert Heckner und Konrad Adams (von links). | Bild: Zoch, Thomas

Johannes Haag war 25 Jahre beim Hamburger Theater in der Speicherstadt, spielte aber auch schon in Hannover, Amsterdam, Ulm und Augsburg. Er ist immer mal wieder in Serien wie „Ein Fall für Zwei“, „Hubert und Staller“ oder „Adelheid und ihre Mörder“ zu sehen, wobei Haag anmerkt, dass er dort meist der Mörder sei. Zuletzt habe er in einer Folge der ARD-Vorabendserie „Watzmann ermittelt“ mitgespielt. Auf der Reichenau war er im Vorjahr erstmals dabei. „Man kann sich darauf freuen, die Schönheiten der Insel.“ Er habe auch sein Paddelbrett eingepackt.

Norbert Heckner ist schon auf vielen großen Bühnen in Deutschland aufgetreten – unter anderem in Düsseldorf, Braunschweig, Berlin, Köln und Hamburg. Und er hat auch immer wieder Gastrollen im Fernsehen. Bekannt ist er dabei vor allem als Gerichtsmediziner Doktor Sprung in „Der Bulle von Tölz“. Wie die anderen Darsteller der Gruppe hat er zwar noch nie bei einer Aufführung der „California Suite“ mitgespielt, aber in einem anderen Neil-Simon-Stück. „Der ist wunderbar, ganz großartig“, meint Heckner über den Autor.

Petra Brockmann putzt schon mal das Hotelzimmer. Blick auf das Bühnenbild im Glashaus. | Bild: Jeanne Pascale Schmidt

Petra Brockmann lebt seit fünf Jahren auf der Reichenau. Sie sei als Malerin, Grafikerin und Heilerin tätig, sagt sie. Zeitweise habe sie auf Hawaii und in Los Angeles gelebt. „Ich bin offen für neue Dinge. Ich liebe es, etwas zu kreieren, zu gestalten.“ Zu der Münchner Gruppe der Glashausspiele sei sie im Vorjahr gestoßen, weil sie mit Jeanne Pascale Schmidt befreundet ist. Nun spiele sie eine kleine Rolle und sei Regieassistentin. Adams lobt: „Sie ist eine vielseitige, begabte Mitarbeiterin.“