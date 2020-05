Wir dürften aufmachen“, sagt Karl Wehrle, Tourismus-Chef der Insel Reichenau und Vorsitzender des Museumsvereins, fügt aber gleich mit einem Seufzen an: „Uns ist aber noch nicht bekannt, wie die Hygienevorschriften sind. Wahrscheinlich brauchen wir an der Kasse auch eine Platte und natürlich Desinfektionsmittel. Aber die große Frage ist: Wie gehen wir in den einzelnen Räumen vor? Wir haben viele Geräte, die mit Knöpfen oder Touchscreen ausgestattet sind. Dürfen wir diese dann benutzen oder nicht?“

Dieses Modell gibt Einblick in die Bootsbauwerkstatt Beck in den 1950er Jahren. Der Betrieb existiert übrigens noch heute. | Bild: Scherrer, Aurelia

Viele Fragen beschäftigen Karl Wehrle derzeit. Jetzt will er erst einmal die Vorschriften abwarten und dann versuchen, diese umzusetzen. „Solange kein touristischer Aufenthalt möglich ist, werden wir wahrscheinlich nur an den Wochenenden aufmachen“, stellt er in den Raum. Auch die Museen leben vom Tourismus. Zumindest an den Wochenenden erhofft sich Wehrle „Tagesausflügler“, welche einen Einblick in die reichhaltige Historie der Unesco-Welterbestätte Klosterinsel Reichenau nehmen wollen.

Die Ausstellung zur Heimatgeschichte der Insel Reichenau befindet sich im historischen Fachwerkhaus an der Ergat in Mittelzell. Hier ein Einblick in eine originalgetreu gestaltete Wohnstube aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. | Bild: Scherrer, Aurelia

Ein Besuch ist aber auch für Einheimische lohnenswert, denn das Museum Reichenau gibt Einblick in die unterschiedlichsten Facetten der insularen Historie. Eröffnet wurde das Museum an der Ergat im Jahr 1982 als Heimatmuseum. „Damals lagen die Schwerpunkte auf dem bürgerlichen Leben, Landwirtschaft, Weinbau, Brauchtum und Naturkunde, denn von Herbert Koch erhielten wir eine große Wasservogelsammlung“, schildert Karl Wehrle. „Bewusst haben wir seinerzeit das Thema Klostergeschichte nur am Rande erwähnt, denn für sie stehen die drei Kirchen im Original.“ Nicht so offenkundig sei die Geschichte des bürgerlichen Lebens gewesen, zumal gerade in der Gründungszeit das Thema Heimatmuseum generell im Trend lag.

Im Museumskeller dreht sich alles um den Anbau von Wein. Noch im letzten Jahrhundert wurden diese Weinschläuche zum Befüllen verwendet. | Bild: Scherrer, Aurelia

Als die Insel Reichenau mit ihrer Klostergeschichte anno 2000 den Unesco-Welterbetitel erhielt, entbrannte eine politische Diskussion, insbesondere unter Denkmalpflege, Gemeinde und Museumsverein, wie man die Kirchengeschichte im musealen Bereich aufzeigen solle. „Einig war man sich nicht, was die Konzeption anbelangte“, erinnert sich Karl Wehrle. „Der Museumsverein hat sich letztlich mit der Idee der dezentralen Struktur durchgesetzt.“ Bei den Kirchen St. Peter und Paul in Niederzell in bei St. Georg in Oberzell wurden kleine Museen gebaut, ein weiteres direkt beim alten Heimatmuseum an der Ergat, quasi als Symbiose und Zentraleinheit. Das Ansinnen war, insulares Leben und Klostergeschichte an dieser Stelle zu bündeln und gleichsam die Besucherfrequenz zu erhöhen.

Leben und arbeiten auf der Insel Reichenau: In diesem Raum werden die Besucher mit der Historie der Landwirtschaft vertraut gemacht. | Bild: Scherrer, Aurelia

Das Spezielle am Museum Reichenau an der Ergat ist das höchst unterschiedliche Raumerlebnis, da Historie und Moderne hier offenkundig aufeinander treffen. Am alten Gebäude, dessen Erdgeschoss um 1200 erbaut wurde, während die Obergeschosse im 15. Jahrhundert folgten, können die Besucher durch die Ausstellung lustwandeln, die über Balkenkeller bis hin zur Bohlenstube führt. Im Neubau – der Fokus liegt dort auf der Klostergeschichte – ist die Ausstellung topmodern mit leuchtenden Stelen und interaktiven Elementen gestaltet.

„Wir haben eine der größten Wasservogelsammlungen am Bodensee“, sagt Karl Wehrle, Vorsitzender des Reichenauer Museumsvereins. | Bild: Scherrer, Aurelia

Nicht nur auf die fundierte Darstellung der Reichenauer Klostergeschichte ist Karl Wehrle stolz, denn auch die heimatkundliche Ausstellung hat seiner Ansicht nach viele Reize. Vor allem weist er auf den naturkundlichen Bereich hin, denn „wir haben eine der größten Wasservogelsammlungen am Bodensee„, so der Museumsvereins-Vorsitzende. Diese sei insbesondere von Schulklassen stark nachgefragt.

Das bietet das Museum Reichenau Herzstück der Museumslandschaft auf der Insel Reichenau ist das vormalige Heimatmuseum an der Ergat, das in Folge des Welterbe-Titels in Museum Reichenau umbenannt und durch ein weiteres kleines Museumsgebäude ergänzt wurde. Zwei weitere Museumsgebäude entstanden direkt an den Kirchen St. Peter und Paul in Niederzell und St. Georg in Oberzell, welche die Klostergeschichte der Insel Reichenau beleuchten. Das einstmalige Heimatmuseum beeindruckt nicht nur wegen der Ausstellung, sondern allein schon als Bauwerk. „Es ist eines der ältesten Fachwerkhäuser in Bohlenständerbauweise in alemannischer Abzimmerung im süddeutschen Raum“, beschreibt Museumsvereins-Vorsitzender Karl Wehrle und fügt stolz an: „Imposant und attraktiv.“ Das Erdgeschoss wurde im 12. Jahrhundert errichtet, die Obergeschosse folgten im 15. Jahrhundert. Nähere Informationen zum Museum unter: www.museumreichenau.de (as)elterbe-Titels in Museum Reichenau umbenannt und durch ein weiteres kleines Museumsgebäude ergänzt wurde. Zwei weitere Museumsgebäude entstanden direkt an den Kirchen St. Peter und Paul in Niederzell und St. Georg in Oberzell, welche die Klostergeschichte der Insel Reichenau beleuchten. Das einstmalige Heimatmuseum beeindruckt nicht nur wegen der Ausstellung, sondern allein schon als Bauwerk. „Es ist eines der ältesten Fachwerkhäuser in Bohlenständerbauweise in alemannischer Abzimmerung im süddeutschen Raum“, beschreibt Museumsvereins-Vorsitzender Karl Wehrle und fügt stolz an: „Imposant und attraktiv.“ Das Erdgeschoss wurde im 12. Jahrhundert errichtet, die Obergeschosse folgten im 15. Jahrhundert. Nähere Informationen zum Museum unter: www.museumreichenau.de (as)