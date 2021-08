Heute klagen viele über das schlechte Sommerwetter, gerade jetzt in den Ferien. In der Jungsteinzeit (5000 bis 800 vor Christus) hatten die Menschen, die am Bodensee lebten, ganz andere Sorgen, erklärte Herbert Gieß beim Steinzeit-Vormittag im Rahmen der Reichenauer Kinderaktionstage.

Diesen führte er zusammen mit Sabine Bruder vom Pfahlbauverein Dingelsdorf und den elf Kindern durch. „Die haben nie Ferien gehabt“, sagt Gieß. Von Kleinauf habe man da mithelfen müssen. Und die Menschen seien früher gestorben. Der berühmte Ötzi sei rund 40 Jahre alt gewesen, so Gieß: „Ein uralter Mann.“

Die elf Kinder sagten am Schluss, das Herstellen von Steinzeitmessern habe ihnen gut gefallen, und präsentierten diese stolz. Zufrieden mit den Kindern waren auch Herbert Gieß und Sabine Bruder. | Bild: Zoch, Thomas

Worauf der achtjährige Julius meinte: „Das ist doch nicht alt.“ Immerhin wussten einige Jungs, dass der Ötzi in einem Gletscher gefunden wurde und eine Pfeilspitze im Körper hatte.

Die Kinder durften selbst Hand anlegen

Im Mittelpunkt des Vormittags stand aber ein Werkzeug, das auch der Ötzi hatte: ein Horgener Handmesser. Damit könne man Äpfel schneiden und sogar ein Reh häuten, erklärten Bruder und Gieß.

Und ein solches durften sich die Kinder herstellen aus Pappelrinde und einem Stück Feuerstein als Klinge. Es gehe darum, dass die Kinder nachvollziehen, was das für ein Aufwand war. Die Kinder mussten die Rinde glatt schmirgeln und eine passende Rille machen für die unterschiedlichen Feuersteinklingen.

„Die Finger tun weh“

„Nach einer Zeitlang ist das anstrengend“, merkte Leo (9). Und Till (12) sagte: „Die Finger tun halt weh.“ Ala und Pauline (beide 11) meinten dagegen, es gehe schon. Die meisten Kinder wissen noch nicht genau, was sie mit dem Steinzeitmesser machen werden. „Einfach mal ausprobieren, was geht“, meinte Ala. Till und Julius sagten, sie werden es mitnehmen, wenn sie künftig nach draußen gehen.

Bodensee Gewitter und Regenbogen kennt jeder, aber am Bodensee gibt es auch einige ganz besondere Wetter-Phänomene Das könnte Sie auch interessieren

Und: „Warum heißt die Steinzeit Steinzeit?“, fragte Julius. Vor allem, weil es noch kein Metall gab, erklärte Gieß. Und Younes wollte wissen: „Wieso sind die Steinzeitmenschen nicht mehr da?“ Worauf Gieß meinte: „Die sind noch da. Du bist einer und ich. Wir sind die Nachkommen.“