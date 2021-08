Reich beschenkt wurde das Kloster Reichenau in seiner Blütezeit im Mittelalter von Kaisern und Königen – mit Geld, Rechten und Ländereien. Im Gegenzug vertrat das Kloster als geistliches und auch politisches Zentrum die Politik der Herrscher, übernahm diplomatische Missionen und bildete den adligen Nachwuchs.

Das ist natürlich heute anders, doch die große Klosterzeit wirkt bis heute nach – und gewisse Parallelen gibt es dabei. Deshalb wurde die Reichenau zum Welterbe ernannt. Und heutzutage kommt ab und zu ein Vertreter der Landesregierung auf die Insel – oft mit „Geschenken“ in Form von Fördergeldern im Gepäck.

So jüngst der neue Staatssekretär für Tourismus, Patrick Rapp (CDU), im Rahmen seiner Tourismus-Sommerreise, um mit den Verantwortlichen vor Ort ins Gespräch zu kommen, mit Bürgermeister Wolfgang Zoll sowie dem Kultur- und Tourismuschef Karl Wehrle.

Zur Person Patrick Rapp wurde am 12. Mai 2021 zum Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg ernannt und ist Ansprechpartner beim Thema Tourismus. Rapp wurde 1968 in Stuttgart geboren. Er schloss 1997 ein Studium der Forstwissenschaften in Freiburg ab und promovierte am Institut für Forstpolitik.



2011 wurde Patrick Rapp erstmals in den Landtag gewählt und war seither tourismuspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Nach seiner Wiederwahl 2016 war er Vorsitzender des Arbeitskreises ländlicher Raum und Verbraucherschutz. Er ist Mitglied im Tourismusbeirat Baden-Württemberg.

Ansprechpartner für Tourismus

Zum einen ging es um die geplante Neugestaltung des Klostergartens, wovon die Gemeinde im kommenden Winter den Kreuzgang als ersten Bauabschnitt plane, so Zoll. Hierfür liegen die Kosten grob gerechnet bei 260.000 Euro. Von den geschätzt eine Million Euro Gesamtkosten übernehme das Land bis zu 500.000 – aus der Tourismusförderung.

Dafür sei die Gemeinde natürlich dankbar, ebenso dafür, dass es nun mit diesem Posten eines Staatssekretärs und Rapp einen klaren Ansprechpartner beim Thema Tourismus gebe. Wehrle meinte: „Zum ersten Mal hat der Tourismus als wichtiger Wirtschaftszweig in Baden-Württemberg offiziell einen Stellenwert.“

Beim Welterbe fehlt eindeutige Zuordnung

Aber zugleich monierten Zoll und Wehrle, dass es für das Thema Welterbe beim Land keine eindeutige Zuordnung gebe. „Wir landen immer bei der Tourismusförderung“, sagte Zoll. Rapp erklärte, um das Welterbe solle sich nun das neue Ministerium für Landesentwicklung und Wohnraum kümmern.

Doch Wehrle meinte, dies sei so, weil dort das Landesamt für Denkmalpflege angesiedelt sei. Schon bisher sei die Gemeinde vom Land immer ans Denkmalamt verwiesen worden, wenn es um das Welterbe ging. Doch Wehrle betonte: „Das ist uns zu wenig. Welterbe ist nicht nur Denkmalpflege.“ Da gehe es auch um Tourismus, ideelle Dinge – und vor allem den mit dem Welterbe verbundenen Bildungsauftrag.

„Welterbe ist keine Käseglocke, Welterbe geht weiter“, so Wehrle. Und hierfür sei die Bildungsvermittlung wichtig. „Das ist auch Aufgabe des Landes.“ Wehrle und Zoll baten Rapp, sich hier für eine stärkere ministeriumsübergreifende Koordination einzusetzen. Das habe Rapp zugesagt, so Wehrle nach dem Besuch.

„Wo ist das Kloster?“

Beim Projekt Klostergarten gehe es um den Bildungsauftrag und um Tourismus, so Zoll und Wehrle. „Die Menschen kommen oft auf die Reichenau und fragen: Wo ist das Kloster?“, erklärte Zoll. Es gebe zwar die drei romanischen Kirchen und den Gebäudekomplex des neuen Konvents mit unter anderem dem Rathaus. Aber das mittelalterliche Kloster sei schwer erfahrbar.

So sei die Idee der Gartengestaltung entstanden. Im ersten Abschnitt gehe es um den Kreuzgang nördlich des Münsters. Im zweiten Bauabschnitt stehe der Hortulus im Mittelpunkt, die eigentlichen Gärten, im südlichen und mittleren Teil des Areals. Und im dritten Abschnitt, beim gotischen Chor des Münsters und dem früheren Mönchsfriedhof eher um eine Parklandschaft mit Obstbäumen. Bis 2024, wenn die Klostergründung 1300 Jahre zurückliegen wird, soll alles fertig sein.

Mehr Aufenthaltsqualität für Gäste

Wehrle sagte: „Die Besucher sollen etwas spüren von der klösterlichen Atmosphäre, die hier jahrhundertelang herrschte.“ Doch es gehe auch um die Fortführung des Gartenbaus. Und um die Schaffung von Aufenthaltsqualität für Gäste wie Einheimische.

Diese Ziele konnte Rapp bei der Besichtigung des Wiesenareals nördlich des Münsters offenbar gut nachvollziehen. Spontan meinte er, hier würde er wohl nicht lange verweilen, weil es keinen Schatten gebe. Und dass die Erd-/Stahlskulptur einen Gebäudeflügel des früheren Klosters andeuten soll und die Buchshecken daneben ein Kreuz darstellen, erschloss sich ihm nicht auf den ersten Blick.

Probleme beim Thema Tourismus

Weitgehend einig waren sich Rapp, Wehrle und Zoll beim Thema Tourismus. Corona hat den Strukturwandel und den Fachkräftemangel verstärkt. Das Ministerium arbeite daran, wie man die Arbeitszeit in der Tourismusbranche flexibilisieren könne, so Rapp. Doch der Tourismus sei nicht homogen. Es gehe nicht nur um Übernachtungs- und Gastronomiebetriebe, sondern auch um Kultur- und Freizeiteinrichtungen.

„Mittlerweile ist das alles verwoben“, so Rapp. Und damit verbunden nannte er zwei Aspekte, an denen das Land arbeite. Denn wie manch andere Branche nehme die Bevölkerung vor allem die negativen Auswirkungen wahr, den Verkehr, die Belastung für Bürger und Umwelt. Dabei sorge der Tourismus in vielen Gemeinden für eine Infrastruktur, die es sonst nicht gäbe: in Gastronomie, Handel, Handwerk oder öffentlicher Nahverkehr. Das betont Wehrle auch seit Jahren.

Besucherlenkung und Tourismus-Cockpit

Rapp meinte: „Die Frage ist: Wie kann man es ausgestalten, dass es funktioniert und nicht zu Überlastung führt?“ Zum einen gehe es um die Besucherlenkung, um zu verhindern, dass manche Regionen überlaufen würden. Das gelte vor Ort durch Echtzeitmodelle, wo den Leuten vermittelt wird, in welchem Reiseziel gerade schon großer Andrang herrscht. Das gebe es schon mancherorts.

Und zudem gebe es beim Land das Projekt Tourismus-Cockpit in der Entwicklungsphase. Hier gehe es darum, schon im Vorfeld die Besucher sanft zu lenken. So sollen bereits Anfang des Jahres Prognosemodelle erstellt werden, zu welchen Regionen der Trend gehe, welche Aspekte – wie Kultur oder Natur – gefragt seien, um dann andere Regionen stärker zu bewerben und so ein Überlaufen mancher Ziele zu vermeiden.

Land will Bewusstsein fördern

Und der zweite Aspekt in der Tourismus-Konzeption des Landes sei ein starker Schwerpunkt auf dem Tourismus-Bewusstsein der Bürger, indem man Zusammenhänge erklärt. Damit könne man schon in den Grundschulen beginnen. „Um schon den Kindern klar zu machen, es ist nichts Schlimmes, wenn Touristen kommen.“ Es gelte, den Gast zum Einheimischen auf Zeit zu machen, damit dieser als Mitbewohner wahrgenommen werde, so Rapp.

Wehrle pflichtete bei. Die Bürger müssten besser mit dem Wirtschaftszweig Tourismus vertraut gemacht werden. Auch hier sehen er und Zoll den Klostergarten und das Jubiläum 2024 als Chancen, einen integrativen Aspekt, um die Einheimischen vertrauter zu machen mit den Themen Tourismus und Welterbe.