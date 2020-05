Vier Friedhöfe gibt es in der Gemeinde Reichenau: drei auf der Insel und einen in der Waldsiedlung. Und alle vier sollten dringend überarbeitet werden, ist Hauptamtsleiter Mario Streib in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Überzeugung. Dieser hat nun deshalb – bei zwei Enthaltungen – beschlossen, ein Planungsbüro mit einem neuen Konzept zu beauftragen, das Grundlage sein soll für die künftige Gestaltung der Friedhöfe bis ins Jahr 2050. „Das Ziel der Friedhofskonzeption ist es, den unterschiedlichsten, sich stetig wandelnden Bedürfnissen aller in einem wirtschaftlich sinnvollen Rahmen gerecht zu werden“, so Streib.

Wie entwickelt sich die Gemeinde?

Dabei gehe es zum einen um die gewünschten Grabarten, so der Hauptamtsleiter. Dabei spiele auch die Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Reichenau eine Rolle. Und hierzu werde zudem aktuell ein geologisches Gutachten erstellt, um anhand der Bodenbeschaffenheit entscheiden zu können, welche Flächen sich für eine bestimmte Grabart gut eignen. Es gehe aber auch um die Behebung von Defiziten und Problemen bei der Gestaltung zum Beispiel durch mehr Begrünung, Beschattung, leichtere Pflege, Barrierefreiheit oder das Anlegen von Wegen. Hierzu habe es bereits eine Bestandsaufnahme und –analyse gegeben.

Kritik am Zeitpunkt der Überplanung

Die Auftragssumme für das Konzept belaufe sich auf rund 55.000 Euro, sagte Streib, was im Haushaltsplan auch vorgesehen sei. Ralf Blum (CDU) erklärte, das neue Konzept sei zwar eine wichtige Angelegenheit, aber auch ein längerfristiges Thema. Angesichts der zu erwartenden negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Finanzen der Gemeinde frage er sich daher, ob der Auftrag für ein neues Konzept wirklich jetzt entschieden werden müsse.

Ein seit langem geplantes Vorhaben

Armin Okle (Freie Wähler) verwies darauf, dass sich die Gemeinde schon seit langem mit dem Thema befasse und es jetzt mal vorwärts gehen müsse. Ebenso Sandra Grassl-Caluk (SPD): Sie betonte, dass sich die Bestattungskultur verändere. Britta Sauer-Böhm (FW) merkte an, mancher Bürger klage, auf den Friedhöfen sei eine „Kieswüste“.