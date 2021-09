Wenn Gabi Hofsäß und ihr Mann Peter auf der Reichenau mit dem Hund spazieren gehen, dann sammeln sie immer auch Müll auf, der in der Gegend herumliegt. 100 bis 120 Liter kommen dabei in der Regel zusammen. Pro Woche!

Das wollte sich die Reichenauerin nicht mehr länger so mit ansehen. Gemeinsam mit Stefan Jäger hat Hofsäß angeschoben, dass sich Reichenau am 18. September erstmals am World Cleanup Day, also am Weltreinigungstag, beteiligt.

Etwa 50 Menschen sind dabei

Etwa 50 Erwachsene werden dann von 10 bis 13 Uhr in der gesamten Gemeinde Müll aufsammeln. Start und Ende auf der Insel ist am Bauhof. Ab 12 Uhr gibt es dort auch einen Imbiss für die Helfer. „Auf dem Festland unterstützen uns zwei weitere Gruppen, die sich um die Waldsiedlung und den Lindenbühl kümmern“, sagt Hofsäß.

Hat auch ein Herz für Igel: Gabi Hofsäß. | Bild: Jana Mantel

Die Gebiete mit besonders viel Müll wurden bereits im Vorfeld erkundet und kartiert. Zu deren eigener Sicherheit empfehlen die Initiatoren den Teilnehmern, Warnwesten zu tragen.

Bewegung entstand in Estland

2019 beteiligten sich 21 Millionen Menschen in über 160 Ländern am World Cleanup Day. Entstanden ist die Bürgerbewegung 2008 in Estland. Ziel ist es, mindestens fünf Prozent der Menschen für das Problem der Plastikvermüllung zu sensibilisieren. „Wir haben bei einem Spaziergang auch mal ein Vogelnest aufgesammelt, das von einem Baum heruntergeweht worden war“, erzählt Gabi Hofsäß. „Das bestand fast nur aus Plastikschnüren.“

Reichenau Ein großes Herz für Igel: Wie eine Reichenauerin Wildtiere aufpäppelt Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem einen Reinigungstag ist es bei der Premiere in Reichenau nicht getan: Wegen der Überschneidung mit der Einschulung am 18. September gibt es für etwa 90 Kinder der Walahfrid-Strabo-Schule am 29. September einen extra World Cleanup Day Junior.

Große Unterstützung für Initiative

Zahlreiche lokale Sponsoren stehen hinter den Aktionen in der Gemeinde, zudem bekommen die Reichenauer Unterstützung von der deutschen World-Cleanup-Day-Organisation. So kann am 29. September jeder Schüler mit Schutzweste, Müllpicker, Handschuhen sowie Müllbeutel ausgestattet werden.