Die St-Georgs-Kirche mit nur einem Hauch von Licht in Szene gesetzt: Ein innovatives, eigenes Konzept zur Kirchenbeleuchtung haben die Reichenauer Welterbestiftung und die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Konstanzer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) in diesem Winter zum zweiten Mal bei der St. Georgs-Kirche getestet.

Mit eigens hierfür entwickelten Leuchten und möglichst wenig Licht wurde die historische Kirche zeitlich begrenzt und punktuell in der Weihnachtszeit beleuchtet. Das sei auch dieses Mal überwiegend positiv aufgenommen worden, berichteten Bürgermeister Wolfgang Zoll und der HTWG-Professor Bernd Jödicke, der das Projekt betreut, im Gemeinderat.

Professor Bernd Jödicke begleitet das von Studirenden der HTWG entwickelte Beleuchtungskonzept fürs Reichenauer Welterbe. Bild: Thomas Zoch | Bild: Zoch, Thomas

Spezielle LED-Leuchten An dem Projekt haben seit einigen Jahren Studierende der HTWG gearbeitet unter der Leitung von Bernd Jödicke. Im Dezember 2018 gab es einen Test mit Bürgern am Münster. Mit anderen Leuchten und Lichtstärken von 0,1 bis 30 Watt war damals der gotische Chor beleuchtet worden. Jödicke erklärt, man dabei herausgefunden, was die niedrigste Intensität sei, damit es den Leuten noch gefalle. Darauf basierend habe der Hersteller Brumberg den Prototyp einer neuen LED-Leuchte entwickelt.

Nicht nur St. Georg soll im Winter strahlen

Dieser hat nun mehrheitlich beschlossen, dass die St. Georgs-Kirche auch in den künftigen Wintern dann mit fest installierten Leuchten auf diese Art in sanftes Licht getaucht werden soll. Zudem soll es im nächsten Winter Probeläufe bei der St. Peter-und-Paul-Kirche geben sowie beim Münster am Markusfest im April 2023.

Jödicke empfahl einmal mehr, hierfür so wenig Licht wie möglich einzusetzen. Zu berücksichtigen seien dabei die Belange des Denkmal- und Naturschutzes. Letzteres hatte auch die Ortsgruppe des Bunds für Umwelt- und Naturschutz (BUND) zuletzt in einem Schreiben gefordert.

Insektenfreundliche Leuchten

Der Gemeinderat hat daher zudem einstimmig beschlossen, dass die Straßenbeleuchtung nach und nach auf insektenfreundliche Leuchtkörper umgerüstet wird. Teil des Beschlusses ist es auch, dass vor allem im Umfeld des Münsters die Lichtstärke reduziert werden soll – angefangen beim Yachthafen.

„Da ist es zu hell“, meinte Jödicke im Gemeinderat. Das überflüssige Licht liefere keinen Mehrwert. Vor allem in Biotope und auf den See sollte kein Licht strahlen. Generell sieht das Konzept vor, dass die Beleuchtung von Straßen und Wegen im Umfeld der Kirchen reduziert wird, um die Lichtinszenierung besser zur Geltung zu bringen und im Gesamten nicht mehr Licht zu produzieren.

Nicht zu Lasten der Sicherheit

Die Sicherheit auf Straßen und Wegen müsse natürlich weiterhin gewährleistet bleiben, betonte Jödicke auf Nachfrage von Stefan Keller (CDU). Der Bürgermeister hatte zudem noch eine Probebeleuchtung bei der Pirmin-Statue am Bruckgraben vorgeschlagen. Dies lehnte jedoch eine Mehrheit ab. Vor allem Gabriel Henkes (Freie Liste Natur) sprach sich dagegen aus.

Matthias Graf (CDU) war der Meinung, wenn man die Straßenbeleuchtung weiter reduziere, komme die Inszenierung besser zur Geltung. Berndt Wagner (CDU) befand, das Licht an den Kirchen sollte heller sein.

„In der Winterzeit fliegen ja keine Insekten.“ Und Ralf Blum (CDU) sagte, manche Bürger wollten den Turm beleuchtet haben. Und wenn die Gemeinde überflüssiges Licht reduziere, dann könnten doch im Gegenzug dunkle Stellen auf der Insel beleuchtet werden.

Licht sparsam einsetzen

Doch Jödicke erklärte, wenn man es etwas heller wolle, bräuchte man zehnmal mehr Lichtstärke. Und wenn man den Turm anstrahle, würde zu viel Licht in falsche Richtungen gehen.

Auch beim Münster und St. Peter-und-Paul waren im vergangenen Winter schon einzelne Bauteile jeweils einige Stunden abends akzentuiert worden. Das Grundthema dabei heißt Suffizienz, also wie viel Licht als ausreichend von Menschen empfunden wird, um einen Effekt zu erzeugen, so Jödicke.