Wann das Reichenauer Museum an der Ergat in Mittelzell wiedereröffnet, steht derzeit noch nicht fest. Exklusiv für die SÜDKURIER-Leser gibt Karl Wehrle, Vorsitzender des Reichenauer Museumsvereins, Einblick in Alt- und Neubau und zeigt interessannte Ausstellungsstücke.

Bild: Scherrer, Aurelia Das 1982 als Heimatmuseum eröffnete historische Fachwerkhaus an der Ergat (links) wurde in Folge der Verleihung des Unesco-Welterbetitels in Museum Reichenau umbenannt und erhielt eine bauliche Ergänzung (rechts), um die Klostergeschichte eingehend zu beleuchten. Bild: Scherrer, Aurelia Es dauert nicht mehr lange, dann heißt es auch im Museum Reichenau: „Hereinspaziert!“ Zuvor geben wir einen kleinen Vorgeschmack auf die atmosphärischen Räumlichkeiten und die interessantesten Ausstellungsstücke. Bild: Scherrer, Aurelia Stolz ist Karl Wehrle, Vorsitzender des Reichenauer Museumsvereins, auf die moderne Ausstellung zur Klostergeschichte im Neubau an der Ergat in Mittelzell. Bild: Scherrer, Aurelia Die Ausstellung zur Heimatgeschichte der Insel Reichenau befindet sich im historischen Fachwerkhaus an der Ergat in Mittelzell. Hier der Blick in eine Wohnsstube aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Bild: Scherrer, Aurelia Wie hat man früher ganz ohne Strom gekocht und gebacken? Das Sammelsurium unterschiedlichster Alltagsgegenstände gibt Aufschluss über das Alltagsleben. Bild: Scherrer, Aurelia „Wir haben eine der größten Wasservogelsammlungen am Bodensee“, sagt Karl Wehrle, Vorsitzender des Reichenauer Museumsvereins. Bild: Scherrer, Aurelia Auch der Blick an die Decke lohnt, denn hier lauert unter anderem ein Schelladler. Bild: Scherrer, Aurelia Dieses Modell gibt Einblick in die Bootsbauwerkstatt Beck in den 1950er Jahren. Der Betrieb existiert übrigens noch heute. Bild: Scherrer, Aurelia Im Museumskeller freht sich alles um den Weinbau. Noch im letzten Jahrhundert wurden diese Weinschläuche zum Befüllen verwendet. Bild: Scherrer, Aurelia Leben und arbeiten auf der Insel Reichenau: In diesem Raum werden die Besucher mit der Historie der Landwirtschaft vertraut gemacht.

