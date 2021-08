Das beste Mittel, sich gegen einen Angriff zu wehren, ist es, wenn es gar nicht zu einem kommt. Das erklärte Taoufik Skandrani vom Kampfkunst-Verein 2K Training aus Konstanz den sieben Mädchen und vier Jungs, die zur Kinderaktion Selbstverteidigung in die Reichenauer Inselhalle gekommen waren. „Achtsamkeit ist wichtig.“ Dann könne man manche Gefahr vermeiden, indem man diese eben frühzeitig erkenne.

Man sollte mögliche Angreifer ignorieren und ausweichen, zum Beispiel auf die andere Straßenseite gehen. Wenn das nicht funktioniere und man angegriffen werde, solle man Aufmerksamkeit erregen – und dazu besser „Feuer“ als „Hilfe“ rufen. „Dann schauen die Leute.“

Taoufik Skandrani erklärt den Workshop-Teilnehmern, was bei einem Angriff zu tun ist. | Bild: Zoch, Thomas

Und wenn man trotzdem angegriffen werde, solle man zur Selbstverteidigung immer das mildeste Mittel wählen, erklärte Skandrani den Kindern. Denn auch in Notwehr dürfe man den Angreifer nicht unnötig verletzen. „Wir brauchen keine Gewalt, wenn wir uns verteidigen wollen.“

Man sollte zunächst versuchen, den Gegner einzuschüchtern, zu schocken, erklärte er, indem man zum Beispiel laut „Nein“ oder „Hast du ein Problem?“ schreie. Oder je nach Situation diesem einen Schlag an den Kopf versetze. Und Skandrani zeigte den Kindern Übungen, wie man sich mehr mit technischen Kniffen als mit Kraft aus einer Umklammerung lösen kann. Denn in erster Linie gehe es darum, sich zu befreien und wegzulaufen.

Kreis Konstanz/Bodman Retter auf vier Pfoten und Drohnen: Die DLRG hat tierische und technische Verstärkung Das könnte Sie auch interessieren

Die Kinder hatten sichtlich Spaß, lachten oft, auch wenn manche Übung etwas weh tat. Die elfjährige Ala sagte: „Es war ein bisschen schmerzhaft, aber es hat sehr Spaß gemacht. Ich bin auf jeden Fall aufgewärmt. Ich bin bereit, wenn mich jemand angreift.“

Das meinte auch Alis (10). Es falle ihr bestimmt wieder ein, was sie tun müsse, wenn sie jemand angreife. „Ich war froh, dass ich hier dabei sein durfte.“ Ähnlich äußerte sich Justus (10). Seine Hand sei am Ende richtig rot gewesen, zum Teil habe es richtig weh getan, aber: „Mir hat es auch mega Spaß gemacht. Ich habe was gelernt und bin vorbereitet, wenn mich jemand angreift.“