Berthold Märkle-Huß aus der Gemeinde Reichenau ist von Ministerpräsident Winfried Kretschmann als Lebensretter ausgezeichnet worden. Er hatte mit seinem beherzten Einsatz im August 2020 eine leblos im Seerhein in Konstanz treibende Frau aus dem Wasser gezogen. Die 22-Jährige aus Berlin konnte danach erfolgreich reanimiert werden und sei gesund, erklärte der Lebensretter.

Da trieb kein Müll

Er habe sich ein paar Wochen später mit der jungen Frau getroffen. Er sei damals mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und habe nur ein Selfie am Seerhein machen wollen. Dann habe er etwas im Wasser gesehen. „Ich dachte erst, da treibt Müll“, erinnert sich Berthold Märkle-Huß. Doch dann sei er sich unsicher gewesen, ob es nicht doch etwas anderes sei und sei ins Wasser gesprungen und hingeschwommen. „Ich hab sie nur rausgezogen wie einen nassen Sack“, erklärte Märkle-Huß.

Konstanz Schwimmerin trieb am Mittwoch bewusstlos im Seerhein – die DLRG warnt: Nie alleine ins Wasser Das könnte Sie auch interessieren

Die Rettung sei eine Gemeinschaftsleistung gewesen. Andere Leute in der Nähe, die er um Hilfe gebeten hatte, hätten den Rettungsdienst verständigt und dieser eine Herzmassage durchgeführt. Die Anerkennungs-Urkunde des Ministerpräsidenten übergab nun Reichenaus Bürgermeister Wolfgang Zoll an den Lebensretter. Der wichtigste Moment bei so einem Einsatz sei es, wo man sich entscheide, genauer hinzuschauen, sagte Zoll.

Zustand war anfangs kritisch

Der SÜDKURIER berichtet damals, dass drei Ersthelfer, allen voran demnach Berthold Märkle-Huß, der jungen Frau in Konstanz das Leben gerettet haben. Sofort hätten sie die 22-Jährige an Land gezogen und mit der Reanimation begonnen, erklärte damals die Wasserschutzpolizei in einer Pressenotiz. Danach sei sie in eine Klinik gekommen. „Ihr Zustand ist wohl noch immer kritisch“, erklärte Carolin Mengele vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen anfangs. Die Frau war wohl gemeinsam mit einem Begleiter zum Schwimmen in den Seerhein aufgebrochen. Nach einer Weile wollte er ans Ufer und kehrte um. Sie beschloss demnach, alleine weiter zu schwimmen und hat das Bewusstsein verloren.