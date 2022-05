Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 221 zwischen der Insel Reichenau und dem Gewerbegebiet Reichenau-Lindenbühl schwer verletzt worden, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz mitteilt. Die 39-jährige Bikerin sei auf der L221 von der Insel Reichenau kommend in Richtung Lindenbühl gefahren.

Ein 74 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der die Ausfahrt der Bundesstraße 33 in Richtung Reichenau hinauffuhr, sei an der Einmündung auf die L221 nach links abgebogen und dabei mit der vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrerin zusammengestoßen. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Das Motorrad sei im hinteren Bereich mit dem Auto kollidiert, steht in der Pressemitteilung der Feuerwehr Reichenau.

Weil Betriebsstoffe ausliefen, wurde neben dem Notarzt und Rettungsdienst auch die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle im Einmündungsbereich bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes. Die Feuerwehrleute streuten die auslaufenden Flüssigkeiten ab und unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der verletzten Motorradfahrerin, so Feuerwehr-Pressesprecher Thomas Baumgärtner.

Die beiden Insassen des Mercedes seien unverletzt geblieben, schreibt Baumgärtner und ergänzt: „Die Motorradfahrerin wurde aufgrund ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht.“ Im Anschluss wurden die abgestreuten Betriebsstoffe aufgenommen und die Gefahrenstelle mit Warnschildern abgesichert. Während des Einsatzes war eine Fahrspur auf der Brücke sowie die Einmündung L221/Auffahrt B33 nur eingeschränkt befahrbar, so Baumgärtner.

An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro, schreibt die Polizei-Pressestelle.