Ein unbekannter Täter ist am Dienstag, zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr, in ein Wohnhaus auf der Insel Reichenau eingebrochen. Das teilt die Konstanzer Polizei in einer Pressenotiz mit. Der Einbrecher ist über eine unverschlossene Kellertür zunächst in das Haus in der Straße „Im Genslehorn“ gelangt. Durch das Aufhebeln einer Durchgangstür verschaffte er sich Zutritt zu den Wohnräumen. Dort durchsuchte der Eindringling die Schlafräume und erbeutete Schmuck und Bargeld.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges im Bereich „Im Genslehorn“ bemerkt haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Nummer (07531) 995-0, beim Polizeirevier in Konstanz zu melden.

Polizei bietet Beratung und Tipps an

In diesem Zusammenhang informieren die Beamten außerdem, dass die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen anbieten. Dieses Angebot kann dazu beitragen, dass Bürger erfahren, ob sie ausreichend gegen Einbrüche geschützt sind und wie sie ihr Zuhause besser sichern können. Termine können beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-1044 vereinbart werden.