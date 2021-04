Laut der Pressemeldung der Freiwilligen Feuerwehr Reichenau, wurde diese am Sonntagabend um 20:08 Uhr von der Integrierten Leitstelle Konstanz per Meldeempfänger und Sirene zum Brandeinsatz alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Schilf an zwei Stellen. Die Brände konnten von zwei Seiten schnell unter Kontrolle gebracht und letztlich auch gelöscht werden, so die Feuerwehr Reichenau. Insgesamt brannten ca. 100 Ar Schilf ab.

Einsatzende war nach Pressemitteilung um 20:55 Uhr.