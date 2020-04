Der erste der drei besonderen Inselfeiertage, die auf die große Klosterzeit auf der Reichenau zurückgehen, rückt näher. Am 25. April feiern normalerweise viele hundert katholische Gläubige das Markusfest. Doch wegen der Corona-Krise steht jetzt schon fest, dass dies in diesem Jahr nicht möglich sein wird.

Entscheidung fällt erst kurz vorher

Inselseelsorger Pater Stephan Vorwerk erklärte auf Nachfrage des SÜDKURIER: „Im großen Stil, wie die Inselfeiertage hier ablaufen, kann das sicher nicht stattfinden. Das geht gar nicht.“ Selbst wenn die Regierung nach dem bisherigen Stichtag 19. April die strengen Maßnahmen, wie Schließungen von Schulen oder Gaststätten und Kontaktverbote etwas lockern sollte, ist kaum anzunehmen, dass dann ein paar Tage später schon wieder eine so große Veranstaltung stattfinden darf.

Es wäre auch wegen der nach wie vor hohen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus nicht zu verantworten. Pater Stephan erklärte weiter, er könne auch noch nicht sagen, ob das Markusfest in irgendeiner kleinen Form begangen werden könne. Dies könne die Kirchengemeinde erst kurzfristig entscheiden.

Reliquie des heiligen Markus wird verehrt

Beim Markusfest steht eine Reliquie des heiligen Markus im Mittelpunkt. Im neunten Jahrhundert hatte der Bischof Ratold, der Gründer von Radolfzell, die Reliquie in Venedig erworben und brachte sie ins damals bedeutende Kloster auf der Insel Reichenau.

Die Verkäufer machten aber die Auflage, dass er die Reliquie zunächst nicht als die des Evangelisten, sondern unter einem Decknamen in das Kloster bringen dürfe. Erst später wurde auf der Reichenau bekannt, dass die Reliquie vom heiligen Markus stammt, und es begann die Verehrung.

Was – wie überall – nicht stattfinden könne, seien die Ostergottesdienste, erklärt der Pater. Er plane aber, mit seinen zwei Mitbrüdern und den drei Mitschwestern in der Osternacht eine Messe in der Egino-Kapelle zu feiern. Diese könne dann per Livestream online verfolgt werden. Die Gemeinde nimmt außerdem einmal pro Woche ein Stundengebet auf Video auf und zeigt dieses dann auf Youtube.