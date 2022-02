Erst hü, dann hott: Im Gewerbegebiet Tellerhof auf der Insel Reichenau soll nun doch eine größere Gemeinschaftsunterkunft (GU) des Landkreises für bis zu 100 neu angekommene Flüchtlinge geben.

Zunächst nur zwei Ja-Stimmen

Der Gemeinderat hatte Mitte Februar den Vorschlag von Bürgermeister Wolfgang Zoll, dem Landkreis hierfür die Wiese östlich des Feuerwehrgerätehauses für fünf Jahre zu verpachten, knapp abgelehnt: mit vier Nein- gegen zwei Ja-Stimmen und bei acht Enthaltungen. Dabei war von einer GU für 120 Menschen die Rede gewesen.

In der Sitzung eine Woche später wurde das Thema plötzlich erneut diskutiert – und diesmal lautete das Ergebnis: zehn Ja, drei Nein, eine Enthaltung. Laut Zoll müsse nun noch der Kreistag darüber entscheiden, ob das Angebot angenommen werde. Er gehe davon aus, dass dies in der Sitzung am 21. März geschehen werde.

Bild: Kerstan, Stefanie

Der Bürgermeister hatte das Thema – entgegen seiner Ankündigung in der Vorwoche – erneut auf die Tagesordnung genommen – allerdings unter der Überschrift „GU in Göldern“, also auf dem Festland, und ohne Verwaltungsvorlage.

„Weil es acht Enthaltungen gab, dachte ich, das Thema Gemeinschaftsunterkunft ist noch nicht durch“, erklärte er hinterher gegenüber dem SÜDKURIER. Und: „Ich habe vorgehabt, über Göldern abzustimmen. Dann hat sich die Diskussion anders entwickelt.“

E-Mail an die Ratsmitglieder

Dazu trug Zoll allerdings selbst maßgeblich bei. Schon in der Woche zwischen den Sitzungen hatte er den Ratsmitgliedern in einer E-Mail nochmals seinen Standpunkt mitgeteilt, dass er den Tellerhof für eine gute Lösung halte; und dass die Gemeinde weit über eine Million Euro investieren müsste, wenn sie selbst noch mehrere Container-Unterkünfte für eine Anschlussunterbringung (AU) errichten wollte – also für Asylbewerber, die anerkannt sind, oder Flüchtlinge, die schon zwei Jahre in einer GU waren.

Die E-Mail verärgerte einige Räte, wie sie in der Sitzung sagten. Und in der Sitzung sprach Zoll selbst wieder den Tellerhof an: Ob eine GU dort mit 100 statt 120 Personen denkbar wäre? Er halte eine GU grundsätzlich für sinnvoll, angesichts der wieder steigenden Flüchtlingszahlen. Für die Gemeinde sei es eine Entlastung – finanziell und organisatorisch.

Er habe zudem noch mal mit dem Landratsamt gesprochen. Demnach sei eine GU eben auch nur mit 100 Plätzen machbar, das mögliche Grundstück in Göldern dafür aber zu klein. Das Thema war also in zwei Minuten vom Tisch und der Tellerhof wieder in der Diskussion. „Ich halte es für einen guten Standort“, so Zoll.

Mehrheit beugt sich Zwängen

Dabei wurde deutlich, dass sich die Ratsmitglieder schwer taten mit der Entscheidung – und sich eine Mehrheit schließlich den Zwängen beugten, dass dringend Handlungsbedarf bestehe, es aber aktuell an den finanziellen Mitteln fehle, für ausreichend Plätze in der AU zu sorgen.

Das Problem ist freilich zumindest teilweise hausgemacht. Der Bürgermeister meinte, die Konstellation sei angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen eine andere als noch im Sommer 2021. Das stimmt zwar, das Problem vergrößert sich. Doch Reichenau hinkt bei der Anschlussunterbringung schon lange hinterher. 114 Flüchtlinge sollte die Gemeinde aktuell schon untergebracht haben, es sind aber nur 63. 51 Plätze fehlen.

Auf Platz 24 im Landkreis

Damit liege Reichenau im kommunalen Ranking im Landkreis auf Platz 24, hatte Monika Brumm, die Leiterin des Amts für Integration im Landratsamt, in der Woche zuvor bei der ersten Diskussion im Gemeinderat erklärt. Und dies lässt darauf schließen, dass sich die Verwaltung nicht genug um das Thema AU gekümmert hat.

Schon vor zwei Jahren wurde über Anschlussunterkünfte in Containern diskutiert, an den Standorten Tellerhof und Sandseele, wo nun im Frühjahr endlich eine Unterkunft für 20 bis 25 Flüchtlinge entstehen soll. Wobei Brumm sagte, der Gemeinde Reichenau würden nach aktuellem Stand allein bis April 13 Flüchtlinge zugewiesen.

Keine Fehlbelegungsabgabe mehr

Das Problem wird aber noch aus einem anderen Grund akut. In den vergangenen Jahren konnte sich Reichenau – ebenso wie ein paar andere Kommunen im Kreis – mit der sogenannten Fehlbelegungsabgabe sozusagen freikaufen von der Verpflichtung, Plätze in der AU zu suchen oder zu schaffen. Und das waren stattliche Beträge.

Auf Nachfrage erklärt Kämmerin Bettina Meier, dass die Gemeinde im Jahr 2019 122.650 Euro bezahlen musste, der Landkreis habe 34 fehlende Plätze berechnet. Im Jahr 2020 seien es 145.000 Euro gewesen, 52 Fehlplätze seien angerechnet worden. Mit diesem Geld wäre schon mehr als die Hälfte der Kosten für eine Container-Unterkunft für 20 bis 25 Personen gedeckt gewesen.

So war es bisher Nach den hohen Flüchtlingszahlen Mitte der Zehner-Jahre waren die Zahlen zwischenzeitlich so stark gesunken, dass manche Kommune offenbar keine größeren Anstrengungen mehr unternahm, Asylanten in der Anschlussunterbringung aufzunehmen – so auch Reichenau. Der Landkreis behielt daher etliche Menschen länger als geplant in seinen Gemeinschaftsunterkünften und verlangte von den Kommunen, die ihr Aufnahme-Soll nicht erfüllten, eine Fehlbelegungsabgabe. Dieses Verfahren hat der Kreis aber nun abgeschafft. Dies bedeutet, dass künftig der Landkreis monatlich Menschen zur Unterbringung zuweist, die die Kommune dann auch aufnehmen muss. (toz)

Zudem ist die Investition in die AU auch eine rentierliche – es fließt Geld zurück. Die Flüchtlinge müssen für die Unterbringung eine Gebühr zahlen, ähnlich einer Miete, wie Meier erklärt. Und wenn jemand nicht selbst bezahlen könne, weil er nicht arbeiten könne oder dürfe, dann übernehme dies der Landkreis oder die Agentur für Arbeit. „Man stellt das nicht kostenfrei zur Verfügung.“ Dies gilt im Übrigen auch, wenn die Gemeinde Wohnungen für die AU anmieten kann oder eigenen Wohnraum nutzt.

Vorerst keine AU mehr

Mit der GU im Tellerhof, so der Kreistag sie beschließt, wäre das akute Problem der Gemeinde gelöst, so das Hauptargument des Bürgermeisters. Denn die dort untergebrachten Flüchtlinge werden der Gemeinde angerechnet. Sprich: Das aktuelle Defizit von 51 Plätzen wäre getilgt, und es müssten voraussichtlich auch in den kommenden ein, zwei Jahren keine Plätze in der AU geschaffen werden.

Wobei Zoll betont: „Das Thema Anschlussunterbringung ist nicht komplett vom Tisch. Wir müssen weiter daran arbeiten.“ In der jüngsten Sitzung musste er sich allerdings einiges an Kritik gefallen lassen.

Zustimmung und viel Kritik

Gabriel Henkes (Freie Liste Natur) meinte, das Gremium sei in der Vorwoche zu kurzfristig mit dem Thema GU konfrontiert worden. „Die hohe Zahl der Enthaltungen hat gezeigt, wir müssen die Diskussion noch mal neu führen.“ Er finde GUs aber grundsätzlich nicht gut. Flüchtlinge seien schließlich Menschen; und es gehe um die Frage, welche Perspektive diese hätten.

Matthias Graf (CDU) meinte: „Es sind einfach zu wenig Fakten auf dem Tisch gewesen.“ Man komme nicht um die Unterbringung herum. Stefan Schmidt (Freie Wähler) sagte, der finanzielle Aspekt sei das eine, aber: „Die Gemeinschaftsunterkunft schafft einen Brennpunkt. Wir hätten uns früher um die Anschlussunterbringung kümmern müssen.“

„Was muss die Insel noch ertragen?“

Armin Okle (FW) monierte, dass es hierzu ja schon länger Beschlüsse gebe (Sandseele, Tellerhof), doch diese seien nicht umgesetzt worden. Die Gemeinde hätte auch Wohnraum anmieten können. „Was muss die Insel noch ertragen?“, so Okle. Die Reichenau sei schließlich Welterbe und Tourismus-Destination.

Reichenau Biogärtner Benjamin Wagner will weitere Unterkunft für Saisonarbeiter auf der Insel Reichenau bauen Das könnte Sie auch interessieren

Ähnlich äußerte sich Britta Sauer-Böhm (FW): „Eine Gemeinde mit 5000 Einwohnern – ohne Polizeistation – ist der falsche Ort.“ Sie meinte ebenfalls, dass die Verwaltung zu wenig für die AU getan habe – so auch Henkes, Sophie Zeller (FLN) und Thorsten Schneider (FW), der zum Standort Sandseele meinte: „Diese Anschlussunterkunft könnte schon fixfertig dastehen.“ Worauf der Bürgermeister erklärte: „Wir haben uns permanent um die Sandseele gekümmert.“

„Ein mutiger Schritt“

Wobei Zoll danach gegenüber dem SÜDKURIER erklärte: „Ich bin froh, dass es möglich war, noch mal im Gemeinderat zu diskutieren und die Abstimmung zu machen. Man kann einen Beschluss natürlich korrigieren. Ich finde es eine gute Lösung und vom Gemeinderat einen mutigen Schritt.“

Und er habe es gut gefunden, dass sich die meisten Ratsmitglieder diesmal klar positioniert hätten, es nur eine Enthaltung gegeben habe. Er wolle zudem in der Sitzung am 14. März das Thema noch mal kurz aufrufen, weil auf der jüngsten Tagesordnung GU in Göldern stand und nicht Tellerhof.