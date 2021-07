Eine Mitarbeiterin eines Zustellerdienstes war am Dienstag in der Reichenau-Waldsiedlung unterwegs, um Pakete auszuliefern. Im Laufe ihrer Arbeit wurde ihr unwohl und bemerkte in ihrem Fahrzeug einen undefinierbaren Geruch.

Bei der Kontrolle des Frachtraums fand sie ein Paket, bei dem eine Flüssigkeit ausgelaufen war. Sie stellte das Paket neben das Fahrzeug und rief um etwa 12.40 Uhr die Feuerwehr um Hilfe. Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau rückte daraufhin zum Gefahrenguteinsatz aus.

Die Feuerwehrleute sicherten die Einsatzstelle ab und übergaben die Paket-Zustellerin sicherheitshalber zur weiteren ärztlichen Untersuchung an den Rettungsdienst. Danach wurde das Paket unter Sicherheitsvorkehrungen in einen gesicherten Bereich auf der anderen Straßenseite gebracht.

Um mehr über den Inhalt des Paketes zu erfahren, wurde der Empfänger ausfindig gemacht. Beim Öffnen des Paketes durch den Empfänger konnte Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich um ein Aggregat, bei dem Treibstoff ausgelaufen war.

Somit waren keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr notwendig und die Helfer konnten gegen 13.40 Uhr wieder einrücken. Insgesamt waren 19 Kräfte der Feuerwehr unter der Leitung von Kommandant Andreas Schlegel im Einsatz sowie Polizeibeamte des Polizeipostens Allensbach.