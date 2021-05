Den höchsten der drei besonderen Inselfeiertage, das Heilig-Blut-Fest, feiern die Reichenauer am Sonntag und Montag, 30./31. Mai. Im Mittelpunkt steht die Heilig-Blut-Reliquie, die der Überlieferung nach Blut von Jesus Christus und Holzsplitter von seinem Kreuz enthalten soll, also direkt auf den Erlöser hinweise. Sie kam im Jahr 925 in den Besitz des damals bedeutenden Inselklosters.

Pater Stephan mit der Heilig-Blut-Reliquie vor dem Heilig-Blut-Altar. Dort können am Inselfeiertag nachmittags Gläubige einzeln die Reliquie verehren. | Bild: Zoch, Thomas

Das Fest wird also in alter Tradition gefeiert, aber: „Es wird nicht im alten Stil gefeiert werden können“, betont der Inselseelsorger Pater Stephan Vorwerk, also nicht mit großer Prozession. Das lassen die Bestimmungen wegen der Corona-Lage weiterhin nicht zu.

Wie im Vorjahr soll der Gottesdienst am eigentlichen Festtag, 31. Mai, um 10 Uhr im Klostergarten gefeiert werden. „Wir versuchen es möglichst im Freien zu machen“, so Pater Stephan. Doch bei schlechtem Wetter gäbe es im Münster zwei gleichwertige Gottesdienste um 9 und 10.30 Uhr, wozu jeweils weniger Besucher als in den Klostergarten kommen könnten. Denn es sind die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

So soll der Gottesdienst am 31. Mai ablaufen „Zelebrieren und predigen wird mein Heimat-Abt Andreas Werner aus der Abtei Gerleve“, so Pater Stephan. Andreas Werner wurde erst 2020 zum Abt gewählt und kommt zum ersten Mal zu einem Inselfeiertag. „Abt Andreas ist ein sehr erfahrener, umgänglicher, freundlicher Mensch“, versichert Pater Stephan. Theologisch sei er zwar der Tradition verpflichtet, aber auch offen für Neues, er suche den Mittelweg: „Er ist aufgeschlossen, aber kein Revoluzzer.“ Mitgestaltet wird der Gottesdienst von einem Vokalensemble, bestehend aus Ehepaaren aus der Münsterschola, unter der Leitung von Klaus Paul sowie mit einigen Bläsern der Bürgermusik. Ähnlich wie beim Markusfest am 25. April wird der Einzug der Geistlichkeit in den Gottesdienst begleitet von kleinen Abordnungen der Bürgerwehr und –musik sowie der Trachtengruppe. Eine Neuerung gebe es bei der gebeteten Heilig-Blut-Litanei, so Pater Stephan. „Da waren veraltete theologische Redewendungen drin, die ein eher dunkles Gottesbild hatten.“ Man habe daher einige Formulierungen geändert, die Litanei etwas erneuert, damit diese zum heutigen Verständnis von Gott, Liebe und Leben passe. Der Text liege im Gottesdienst aus.

Den Ablauf des Festtags hat der Pater mit Bürgermeister Wolfgang Zoll und Kulturchef Karl Wehrle abgesprochen. Was es nicht geben werde, sei am Nachmittag die Heilig-Blut-Feier mit dem Küssen der Reliquie und das Festkonzert der Bürgermusik auf der Ergat, so Wehrle. Es werde aber von 15 bis 17 Uhr im Münster die Möglichkeit zur persönlichen Verehrung der Jesus-Reliquie geben.

Wie auf dieser Aufnahme vom Heilig-Blut-Gottesdienst im Vorjahr sollen die Besucher auch 2021 mit Abstand auf Stühlen auf der Wiese sitzen. | Bild: Zoch, Thomas

Eröffnet wird das Heilig-Blut-Fest am Sonntag, 30. Mai, mit einem Gottesdienst um 19 Uhr, der ebenfalls möglichst im Klostergarten stattfinden soll. Die Predigt hält wie üblich ein auswärtiger Priester, diesmal Bernd Hillebrand aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Er ist zudem Professor für praktische Theologie an der katholischen Hochschule Freiburg, so Pater Stephan. „Der Vorabend hat immer schon eine prägende Stimmung auf das Blutfest.“

Mitgestaltet werde der Gottesdienst von der Choral-Schola unter der Leitung von Pater Stephanos Petzolt und – ein Novum – von der Kirchen-Band. Diese sei mittlerweile sehr beliebt in der Gemeinde, so Pater Stephan. „Da ist beim Markusfest richtig der Funke übergesprungen zu den Menschen.“ Außerdem gebe es am Vorabend einen schönen alten Segensritus. Die Besucher im Gottesdienst würden mit Wasser gesegnet, das zuvor mit der Reliquie gesegnet worden ist. „Die Legende sagt, dass das Wasser früher heilende Kraft hatte“, erklärt Pater Stephan.