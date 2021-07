Die neue Geschäftsstelle der Reichenauer Sparkasse im Gewerbegebiet Göldern-Ost zwischen Bahnhof und B 33 ist im April eröffnet worden. Und diese Erweiterung des Angebots hat die Gemeinde ausdrücklich begrüßt, zumal im dreistöckigen Gebäude auch noch anderes Gewerbe unterkommen kann. Doch das Baugesuch hatte vor einigen Jahren für Diskussionen gesorgt im Gemeinderat und auch in Teilen der Bevölkerung, weil die Sparkasse höher bauen wollte, als es im Bebauungsplan vorgesehen war. Eine Ratsmehrheit hat schließlich zugestimmt. Das soll nun durch eine Änderung des Bebauungsplans Göldern-Ost, der erst seit Juni 2015 in Kraft ist, festgeschrieben werden – und zwar für alle Bauvorhaben.

Stadtplanerin Bettina Nocke: „Es haben ja viele in diesem Gebiet schon gebaut und die Höhen eingehalten.“ | Bild: Zoch, Thomas

Und der Gemeinderat hat mittlerweile noch für ein weiteres Bauvorhaben an der Ecke der nördlichen Zufahrt eine Befreiung erteilt, sodass dort ebenfalls etwas höher gebaut werden darf. Stadtplanerin Bettina Nocke vom gleichnamigen Büro in Gaiaenhofen hatte nun im Entwurf zur Änderung des Bebauungsplans vorgesehen, dass nur für diese beiden Gebäude etwas mehr Höhe zulässig sein soll. Es gebe hierfür eine gewisse Rechtfertigung, weil die Häuser jeweils an den Eingängen zum Gebiet stehen. Und: „Es haben ja viele in diesem Gebiet schon gebaut und die Höhen eingehalten“, so Nocke. Doch etliche Räte sprachen sich gegen eine „Lex Sparkasse“, wie sie sagten, aus. Es müsse gleiches Recht für alle gelten. Ralf Blum (CDU) sagte, bereits errichtete Hallen könnten ja noch erhöht werden. Nur Sandra Graßl-Caluk (SPD) lehnte generell mehr Höhe ab, weil es ich um ein besonderes Gebiet nahe dem Wollmatinger Ried handelt.

Mitarbeiterwohnungen Die Reichenauer Gemeinderäte waren sich einig, dass Betriebsleiterwohnungen nicht zweckentfremdet vermietet werden dürfen. Bürgermeister Wolfgang Zoll sagte, wenn dort kein Mitarbeiter des Betriebs wohne, müsse die Wohnung leer bleiben.

Eine weitere Änderung im Plan ist die Platzierung von Werbepilonen, die der Rat vor Jahren Lidl zugestanden hatte. Diese sollen nun nicht mehr nur innerhalb der bebaubaren Fläche stehen dürfen. Und Lidl bekomme an einer Ecke noch ein zusätzliches sehr kleines Baufenster für eine DHL-Packstation, sagte Nocke. Einige Räte plädierten zudem für eine Festschreibung im im Plan, dass Lidl theoretisch seine Verkaufsfläche erweitern könnte. Platz sei im Gebäude vorhanden.

Bettina Nocke und Bürgermeister Wolfgang Zoll verwiesen allerdings darauf, dass die Gemeinde keine zentralörtliche Funktion habe und auch nicht bekommen werde. Daher sei nur Einzelhandel bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche zulässig. Man könne nicht etwas in den Plan schreiben, was nicht erlaubt sei, sagte Nocke.