Die kleine Brauerei Inselbier wird bis auf weiteres in den angestammten Räumen im Gewerbegebiet Tellerhof auf der Reichenau bleiben. Das erklärt Geschäftsführerin Sigrun Bundschuh auf Nachfrage. „Von der Größe reicht es perfekt. Das ist jetzt okay.“ Man könnte in der jetzigen Brauwerkstatt mit Direktverkauf auch Teile der Empore hinzumieten, falls nötig. Man habe dort seit zweieinhalb Jahren bereits eine größere Brauanlage für 1000 Liter und habe sich gut eingerichtet – „natürlich noch nicht perfekt“.

Absage vom Eigentümer

Vor ein paar Jahren wollte sich Inselbier vergrößern und in eine ehemalige Blumenhalle in der Reichenauer Seestraße umziehen, die zuvor hätte umgebaut werden müssen. „Wir haben nicht von uns aus abgesagt“, berichtet Bundschuh. „Es war einfach ein schwieriges Bauvorhaben.“ Die Gemeinde hatte zusammen mit dem Grundstückseigentümer einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgestellt, der im Januar 2018 abgeschlossen war.

Geschäftsführerin Sigrun Bundschuh: „Da wurde für jeden Schritt mit dem Anwalt Einspruch erhoben.“ | Bild: Lukas Ondreka

Nachbarn befürchten Belästigung

Aber von Anfang an setzten sich Nachbarn gegen das Vorhaben zur Wehr. Sie befürchteten Geruchsbelästigung, Lärm und viel Verkehr. „Da wurde für jeden Schritt mit dem Anwalt Einspruch erhoben“, berichtet Bundschuh. Das Verfahren zog sich in die Länge. Und schließlich erhoben die Anwohner gegen den abgeschlossenen Bebauungsplan eine Normenkontrollklage, über die noch nicht entschieden sei, wie Petra Eisenbarth, die Leiterin des Ortsbauamts, erklärt.

Aufhebung des Bebauungsplans

Doch für Inselbier sei die Sache längst entschieden, so Bundschuh. Weil die Nachbarn dort keine Brauerei wollten, hätte es sicher laufend Ärger gegeben. Zudem habe der Eigentümer einen Kostenvoranschlag für den Umbau erstellt, der ziemlich hoch ausgefallen sei. In der Folge wären die Mietkosten für die kleine Brauerei zu hoch gewesen, so Bundschuh. Deshalb hätten sie und der Eigentümer der Halle schließlich die Gemeinde gebeten, den Bebauungsplan wieder aufzuheben.

Plan wird aufgehoben Weil der Eigentümer der Halle in der Seestraße wie auch Inselbier kein Interesse mehr an dem Umbau haben, müsse die Gemeinde den Bebauungsplan nun wieder aufheben, so Petra Eisenbarth, die Leiterin des Ortsbauamts, im Gemeinderat. Wie beim Erstellen eines Bebauungsplans brauche es für die Aufhebung ein formelles Verfahren mit einer Offenlage der Begründung, wozu sich Bürger, Behörden und Verbände außern können. Die Kosten muss der ursprüngliche Antragssteller übernehmen.

Brauerei baut Angebot aus

Man habe sich mit speziellen Bieren einen guten Namen gemacht und finde auch weiter Kunden, so Bundschuh. Man plane mehr Führungen, Seminare und Verkostungen. Zudem braue man nun auch für Betriebe und Restaurants deren eigenes Bier. Und es werde ein Biobier entwickelt.