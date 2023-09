Sie wollten auf der Reichenau und auch mit den Reichenauern feiern: Begleitet von vielen Einheimischen, haben Tilman Kuban und Dominique Kuban, geborene Emerich, in Mittelzell kirchlich geheiratet. In dem für die ganze Gemeinde offenen Gottesdienst wurde auch der kleine Sohn Leonard getauft, der mit Zweitnamen sogar echt reichenauerisch Pirmin heißt.

Bodensee Herzlich willkommen, kleiner Leonard! Dominique und Tilman Kuban sind zum ersten Mal Eltern geworden Das könnte Sie auch interessieren

Auf der Insel führt die Braut – unter ihrem früheren Namen – auch ihre Rechtanwaltskanzlei. Kuban stammt aus der Nähe von Hannover und hat sein Bundestagsmandat über die niedersächsische Landesliste errungen.

Die zwei sind ein echtes CDU-Paar: Beide sind sie 2021 bei wichtigen Wahlen für ihre Partei angetreten – Kuban in Niedersachen für den Bundestag, Emerich im Bodenseekreis für den baden-württembergischen Landtag. Tilman Kuban brachte dabei ein langjähriges Engagement als Bundesvorsitzender der Jungen Union mit.

Interview Junge-Union-Chef Tilman Kuban gibt sich selbst die Schulnote 2: „Am Anfang war ich sehr blauäugig“ Das könnte Sie auch interessieren

Emerich sagte, sie sei bereits im Mindestalter von 14 Jahren in die CDU-Jugendorganisation eingetreten. Sie stammt als Bad Friedrichshall im Norden Baden-Württembergs und kam für das Jura-Studium in Konstanz an den Bodensee.

Prominente Gäste: Jens Spahn (von links), Carsten Linnemann, Philipp Amthor und Andreas Jung | Bild: Hanser, Oliver

Den katholischen Trau- und Taufgottesdienst leitete Pfarrer Bernd Walter aus Überlingen, mit dem das Paar schon länger befreundet ist. Ein Jahr nach der standesamtlichen Trauung in Niedersachsen habe sich bei der Konfessions-Frage seine katholische Frau durchgesetzt, sagte der Protestant Kuban dem SÜDKURIER.

Bodensee Hochzeit im Kellergewölbe? Oder unter Palmen? Hier können Sie sich das Ja-Wort geben Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Gottesdienst im Mittelzeller Münster und dem Stehempfang wollte die Hochzeitsgesellschaft mit rund 120 Gästen auf die nächste Bodensee-Insel weiterziehen und auf der Mainau feiern. Kuban sagte, er habe die Heimat seiner Frau sehr schätzen gelernt, und sie hätten sich bewusst für die Hochzeit am Bodensee entschieden.

Dominique Kuban ist vor Ort vor allem unter ihrem Mädchennamen bekannt und mit der Region auch beruflich eng verwoben. Als Reichenauer Rechtsanwältin hat sie sich unter anderem zu allen juristischen Fragen spezialisiert, die im Zusammenhang mit Wassergrundstücken auftreten. Ehrenamtlich engagiert sie sich aber auch weiterhin in der Partei: Sie ist gewähltes Mitglied des CDU-Landesvorstands.