Ein defektes Auto in Reichenau-Mittelzell hat am Samstagabend, 5. August, die Freiwillige Feuerwehr beschäftigt. Wie diese in einem Einsatzbericht schreibt, erfolgte die Alarmierung um kurz vor 22 Uhr über Integrierten Leitstelle Konstanz. Das Auto sei aufgrund eines Defekts liegen geblieben und von einem Pannendienst abgeschleppt worden. Dabei seien geringe Mengen Öl ausgelaufen, weshalb die Feuerwehr ausrücken musste.

Die Menge des ausgelaufenen Öls sei zu gering gewesen, als dass die Feuerwehr sie hätte aufnehmen können, heißt es weiter. Es seien zu beiden Seiten der Straße zur Absicherung Warnschilder aufgestellt worden, die auf die Ölspur hinwiesen. Unter der Leitung von Kommandant Sebastian Böhler seien acht Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Mannschaftstransportwagen und Mehrzweckhänger im Einsatz gewesen. Die Arbeit der Feuerwehr sei um 22.44 Uhr beendet gewesen.