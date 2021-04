Das Schloss Königsegg auf der Insel Reichenau dürfte in den kommenden Jahren eines der größten und teuersten Projekte werden für die Gemeinde. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 sind für die Sanierung insgesamt 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Dabei geht es vor allem um die Statik und den Sanitärbereich. Für den ersten Abschnitt im zweiten Obergeschoss und im Dachstuhl liege die Kostenschätzung bei rund einer Million Euro, sagte Ortsbauamtsleiterin Bettina Grathwohl im Gemeinderat. Letzterer stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zu, die bisher mit dem Projekt Königsegg betrauten Architekten nun weiter zu beauftragen mit der Ausführungsplanung und Durchführung.

Das Honorar werde bei rund 94 200 Euro liegen, sagte Grathwohl. Das sei aus Sicht der Verwaltung gerechtfertigt. „Es wird ein großer Sanierungsaufwand auf die Architekten zukommen.“ Es gehe um Holz- und Stahlbauarbeiten, den Rückbau von Wänden, Bodenbeläge, Fensterbereichen und zudem auch um restauratorische Aufgaben und Maßnahmen im Sinne des Denkmalschutzes. Weil dieses Architektenbüro genau damit Erfahrungen habe, habe die Verwaltung es ausgewählt und der Gemeinderat es schon bisher beschäftigt, erklärte Grathwohl auf Nachfrage aus dem Gremium.

Bei Kostenüberschreitung steht Erweiterung des Architektenvertrags an

Einigen Räten erschien das Honorar dennoch recht hoch. Britta Sauer-Böhm (Freie Wähler) meinte, es sei ja noch die langfristige Nutzung des Schlosses ab 2025 offen, auch, ob diese für die Gemeinde gewinnbringend sein werde. Ralf Blum (CDU) wollte wissen, was sei, wenn die Kosten am Ende höher als die Schätzung ausfallen würden. Grathwohl sagte, dann käme das wieder in den Gemeinderat und dann müsste man über eine Erweiterung des Architektenvertrags sprechen. Stefan Schmdt (FW) meinte, wenn dieses Büro viel Erfahrung im denkmalpflegerischen Bereich habe, dann hoffe er doch, dass die Kostenschätzung stimme.

Bürgermeister Wolfgang Zoll betonte: „Hier geht es darum, die statische Sanierung, die auf jeden Fall ansteht, voranzutreiben.“ Über die langfristige Nutzung des Schlosses wolle er im Juni im Gemeinderat beraten lassen. Hierzu ist vorab eine Projektgruppe gebildet worden. Für die künftige Nutzung gebe es verschiedene Vorschläge, so der Bürgermeister.

Internationaler Bund (IB) schließt Ende 2021 seine Schule für Physiotherapeuten und Logopäden

Er selbst hatte vergangenen November vorgeschlagen, im Erdgeschoss könnte eine Gastronomie unterkommen. Die beiden Obergeschosse könnten für Büros genutzt werden oder für Vereinsräume. Klar ist bisher nur, dass der Internationale Bund (IB) dort Ende 2021 seine Schule für Physiotherapeuten und Logopäden schließen wird. Die IB-Schule für Ergotherapie in Räumen des Zentrums für Psychiatrie stehe aber aktuell nicht in Frage, so Zoll auf Nachfrage des SÜDKURIER.