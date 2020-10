Ein Bündel an Maßnahmen zu Verbesserungen im Verkehr auf der Insel Reichenau wollten Bürgermeister Wolfgang Zoll und Hauptamtsleiter Mario Streib eigentlich im Gemeinderat bereits am 19. Oktober erstmals beraten. Unter anderem geht es um die Vorschläge, auf der ganzen Insel eine Parkverbotszone einzuführen und generell maximal Tempo 50.

Die Sitzung musste Zoll jedoch absagen, weil zwei Mitglieder der Verwaltung positiv auf Corona getestet wurden und er selbst als Kontaktperson in häusliche Quarantäne musste. Es gehe ihm gut, er sei negativ getestet worden, sagte er nun auf Nachfrage. Ab 2. November wolle er wieder im Rathaus sein.

Auch Haushaltsentwurf wird Thema sein

„Die Sitzung vom 19. Oktober wird am 9. November nachgeholt – auch mit dem Thema Verkehr – und zwar in der Inselhalle“, so Zoll. Als weiteren Tagesordnungspunkt plane die Verwaltung, den Entwurf des Haushalts 2021 vorzustellen. Am 23. November solle es einen zusätzlichen Sitzungstermin geben, um die Themen zu behandeln, die eigentlich am 9. November vorgesehen waren.

In der Nachholsitzung nun am 9. November soll neben dem Verkehr ein Thema besprochen werden, das schon Mitte der Nuller-Jahre einmal auf der Agenda gestanden hatte: die Beschilderung von Themenwegen. Im Rahmen der Erstellung eines kulturtouristischen Leitbilds hatte sich damals eine Arbeitsgruppe damit befasst, so die Verwaltung. Und obwohl das Projekt schon recht weit gediehen war, wurde es irgendwann nicht weiterverfolgt.

Winzerverein gibt Impuls

Der Bürgermeister will das Thema nun neu auf den Weg bringen. Den Anstoß habe der Winzerverein gegeben, der gern einen Themenpfad zum Weinbau einrichten möchte. Daraufhin habe er Gespräche geführt mit Vertretern der Bereiche, die schon vor 15 Jahren beteiligt waren.

Und alle seien nach wie vor interessiert. Der gemeinsame Vorschlag sieht nun so aus, dass es fünf Themenwege geben solle zu den Bereichen Tourismus/Welterbe, Gemüsebau, Fischerei, Naturschutz und eben Weinbau.

„Es ist der richtige Weg, sich jetzt über ein Gesamtkonzept Gedanken zu machen“, meint Zoll. Pro Thema sollen circa fünf Schilder einen Weg markieren. Gedacht werde an eine einheitliche Gestaltung, die an die der orange und grün bedruckten Glas-Stelen des Leitsystems anknüpfe.

Um die Gestaltung soll sich die Gemeinde kümmern, die Texte wollen die beteiligten Gruppen liefern. Zoll schlägt daher vor, in einem Gestaltungswettbewerb vier Grafikbüros mit der Erstellung von Entwürfen zu beauftragen. Hierfür müsste der Gemeinderat die im Haushalt nicht vorgesehenen Kosten von 1500 Euro bewilligen.

Zudem schlägt die Verwaltung vor, im Haushaltsplan 2021 zunächst 4000 Euro für die erste Projektphase vorzusehen.