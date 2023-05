Um den Tunnel soll es ruhiger werden und ein erster Schritt hierfür ist bereits geschafft. Wie das Regierungspräsidium (RP) Freiburg in einer Pressenotiz mitteilte, sind in dieser Woche die noch fehlenden Elemente am östlichen Portal des Waldsiedlungstunnels, also auf der Konstanzer Seite, und an der Zu- und Abfahrtsrampe in Fahrtrichtung Konstanz eingebaut worden. Diese Arbeiten sind bereits abgeschlossen.

Teilweise Sperrung für den Einbau geplant

Doch für den Einbau der Lärmschutzelemente am Trog des östlichen Tunnelportals muss die nördliche Tunnelröhre (Fahrtrichtung Singen) von Dienstag, 30. Mai, bis Donnerstag, 1. Juni, gesperrt werden. Der Verkehr wird dann über den Kreisverkehr an der Waldsiedlung umgeleitet und führt über ein Stück der früheren Bundesstraße zum noch nicht ausgebauten Abschnitt und weiter Richtung Allensbach.

Man habe bewusst die Pfingstferienwoche für den Einbau der Lärmschutzelemente gewählt, um Stauspitzen im Berufsverkehr zu vermeiden, teilte Behördensprecher Matthias Henrich mit. Der Einbau der Lärmschutzelemente habe sich wegen massiver Lieferschwierigkeiten deutlich verzögert.

Wartung des Bauwerks erfolgte im März 2023

Erst Ende März war der Tunnel mehrere Nächte lang voll gesperrt. Grund waren damals turnusmäßige Wartungs- und Reinigungsarbeiten. „Um jederzeit optimale Sicherheit zu bieten – sowohl im Normalbetrieb als auch bei eventuellen Störfällen – sind Straßentunnel in vorgeschriebenen Intervallen zu überprüfen und zu warten“, erklärte dazu Felix Quarch, Tunnelmanager beim Straßenbauamt.

Dazu gehörten die Wartung der umfangreichen Tunnelbetriebstechnik und die Reinigung der Tunnelröhren und Entwässerungseinrichtungen. Mit viel politischer Prominenz war das Bauwerk am 14. Juli 2022 eröffnet worden.