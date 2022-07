Eine betrunkene Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen, 14. Juli, einen Unfall auf der Straße Am Vögelisberg auf der Insel Reichenau gebaut. Anschließend versuchte sie sich der Verantwortung zu entziehen, wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung schreibt.

Konstanz-Litzelstetten Betrunken in der Mittagshitze: Badegast greift den Bademeister an Das könnte Sie auch interessieren

Die 63-Jährige war demnach gegen 9 Uhr mit einem Chrysler auf dem Rosendornweg unterwegs. An der Einmündung zum Vögelisberg bog sie nach links ab und streifte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten VW-Bus. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte die Frau ihre Fahrt fort.

Augenzeugen machten die Frau jedoch schnell in einem nahen Einkaufsmarkt ausfindig und bewegten sie dazu, zur Unfallstelle zurückzukehren, wie Polizeisprecherin Katrin Rosenthal auf Nachfrage des SÜDKURIER sagte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der Chrysler-Fahrerin starken Alkoholgeruch fest.

Villingen-Schwenningen/Tengen Mit über fünf Promille am Steuer: Das geht doch gar nicht, oder doch? Das könnte Sie auch interessieren

Ein Test ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Die Frau musste daraufhin im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihren Führerschein behielt die Polizei gleich ein.