Die katholischen Gläubigen auf der Insel Reichenau feiern an Mariä Himmelfahrt – also am Sonntag, 15. August – das Patrozinium des Münsters. Es ist nach dem Markusfest und dem Heilig-Blut-Fest der dritte der besonderen Inselfeiertage, die auf die große Klosterzeit zurückgehen.

Dass diese heute noch gefeiert werden, gilt als gelebte Tradition und Teil des Welterbes Klosterinsel Reichenau. Die Gottesmutter Maria war seit der Klostergründung im Jahr 724 die Patronin des Klosters, des Münsters und auch der ganzen Insel.

Gefeiert werden soll nach alter Tradition. Doch wegen der noch immer geltenden Corona-Einschränkungen sei dies nicht ganz wie üblich möglich, sagen Bürgermeister Wolfgang Zoll und Inselseelsorger Pater Stephan Vorwerk. Immerhin soll es aber erstmals seit zwei Jahren im Anschluss an das festliche Hochamt wieder eine Prozession geben. Diese nimmt aber einen verkürzten Weg, und die üblichen Abstände müssen eingehalten werden.

Eröffnung um 18.30 Uhr im Münster

Die Eröffnung des Inselfeiertags wird bereits am Samstag, 14. August, um 18.30 Uhr im Münster gefeiert. Am Sonntag zeigt die historische Bürgerwehr um 9 Uhr eine Parade auf dem Münsterplatz. Wie schon im Vorjahr findet dann das Hochamt mit Kräuterweihe um 9.30 Uhr im Klostergarten statt.

Hauptzelebrant und Prediger ist Weihbischof Matthäus Karrer aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Prozession führt dann über die Hermannus-Contractus-, Burg-, Pirmin- und Seestraße wieder zurück in den Klostergarten. Dort ehrt die Bürgerwehr langjährige Mitglieder, außerdem gibt es einen Kommandantenwechsel.

Kindlebildkapelle wird gesegnet

Auch ein Konzert der Bürgermusik soll es geben: um 19.30 Uhr im Klostergarten. Zuvor steht um 18 Uhr die Segnung der frisch renovierten Kindlebildkapelle durch Pater Stephan auf dem Programm.

Der Restaurator und Mitglieder der Welterbe-Stiftung seien vor Ort, um Fragen zu beantworten, heißt es in der Ankündigung. Die Stiftung hatte die Renovierung durch eine Spendenaktion ermöglicht.