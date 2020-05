Für das Neubaugebiet Lindenbühl-West auf dem Festland geht die Gemeinde nun in die Planungsphase. Zum einen geht es um die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Dieses Ziel hat der Gemeinderat im Dezember formuliert, als er beschlossen hat, einen Bebauungsplan zu erstellen. Doch mittlerweile ist den Verantwortlichen klar geworden, dass es bei dem Projekt um viel mehr geht als nur um ein Neubaugebiet.

Bürgermeister Wolfgang Zoll betonte in der Ratssitzung in der Pfaffenmooshalle: „Das ist von der Quantität, was entstehen kann, die bedeutendste Möglichkeit zur Entwicklung für die Gemeinde.“

1200 Einwohner könnten dazukommen

In den Festlandsteilen Lindenbühl und Waldsiedlung leben derzeit circa 1700 Einwohner, so Zoll. Im Lindenbühl-West könnten rund 1200 dazu kommen. „Es geht um einen neuen Ortsteil.“ Das werde Auswirkungen auf die ganze Gemeinde haben – und vor allem auf die Festlandsteile, so Zoll.

Deshalb sei klar: „Wir müssen das Festland in seiner Summe anschauen, nicht nur das Neubaugebiet. Das Umfeld muss mit einbezogen werden.“ Und dabei stelle sich dann zum Beispiel auch die Frage, ob Schule oder Kindergarten von der Waldsiedlung ins neue Wohngebiet verlegt werden sollten.

Das plant die Gemeinde Die Gemeinde Reichenau will auf dem Festland das Neubaugebiet Lindenbühl-West auf 6,3 Hektar für rund 1200 neue Bürger entwickeln westlich des Lindenbühls und des Zentrums für Psychiatrie. 30 Prozent davon sollen sozialer Wohnungsbau sei, weitere 30 Prozent geförderter Wohnungsbau und 40 Prozent für den freien Wohnungsmarkt.

Hierzu und insgesamt zum Neubaugebiet sollen die Bürger möglichst umfassend beteiligt werden, betonte Zoll. Und dabei hob er auch hervor, dass er ebenso mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz und dem Naturschutzbund das Gespräch suchen werde.

Die BUND-Ortsgruppe hatte bereits im Februar das vorgesehene vereinfachte Bebauungsplanverfahren kritisiert. Damit sei keine verdichtete Bebauung möglich. Zoll beteuerte, dass dies vorgesehen sei und auch mit dem Land, von dem die Gemeinde das 6,3 Hektar große Grundstück für 4,5 Millionen Euro westlich von Lindenbühl und Zentrum für Psychiatrie (ZfP) erworben hat, so vereinbart.

BUND kritisiert: So sei keine verdichtete Bebauung möglich

„Bezahlbarer Wohnraum geht nur über verdichtete Bauweise“, betonte er. Und dabei werde es sicherlich die von den Naturschutzverbänden geforderten Ausgleichsmaßnahmen und ein artenschutzrechtliches Gutachten geben.

Doch in diesem Jahr gehe es zunächst einmal um einen städtebaulichen Wettbewerb, was im Lindenbühl-West möglich sei und wie die Bebauung aussehen könnte, so Zoll. Und im kommenden Jahr soll darauf basierend der Gemeinderat den Bebauungsplan beschließen. Wobei im Wettbewerb auf Wunsch des ZfP auch die zwei Hektar von dessen Gärtnerei einbezogen werden. Ob es hierfür dann einen weiteren Bebauungsplan geben werde, sei aber noch offen, so Zoll.

Viele Planungsbüros an dem Wettbewerb beteiligt

Planerin Bettina Nocke erklärte, dass sich viele Planungsbüros an dem Wettbewerb beteiligen wollen. 15 davon habe sie mit der Verwaltung ausgewählt. „Ich bin sicher bei diesen guten Büros, dass wir interessante Ergebnisse haben werden“, meinte Nocke. Vor der Auslobung des Wettbewerbs müsse der Gemeinderat aber in seiner nächsten Sitzung am 25. Mai noch einige Vorgaben festlegen, wie die Bebauung aussehen solle – etwa wie hoch und wie groß die Gebäude sein sollen.

Das Ganze solle so weit gefasst sein, dass kreative Lösungen möglich seien. Aber zugleich sollte es klare Vorgaben geben, damit die Erwartungen der Gemeinde erfüllt würden. „Sie müssen schon Grundsatzentscheidungen treffen“, so Nocke. Zoll sagte: „Wir müssen uns klar überlegen, was wir wollen.“ Über den Text der Auslobung des Wettbewerbs soll der Rat dann am 15. Juni beschließen.

Bis dahin soll eine Beteiligung der Bürger stattfinden. Eine ursprünglich für den 23. April vorgesehene Bürgerversammlung musste wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Die Berater der Gemeinde bei dieser Bürgerbeteiligung – Alicia Schmid, Michael Baldenhofer und Manfred Walser – haben sich deshalb eine andere Variante überlegt: mit Videokonferenzen, Telefonsprechstunden und Online-Umfrage.

Michael Baldenhofer, Alicia Schmid und Manfred Walser (von links) sind das Beraterteam der Gemeinde Reichenau und führen vom 7. bis 21. Mai die Bürgerbeteiligung durch zum Neubaugebiet Lindenbühl-West. | Bild: Zoch, Thomas

„Wir versuchen, ein niederschwelliges Angebot zu machen“, so Baldenhofer. Auf Anregung von Gabriel Henkes (Freie Liste Natur) sollen sich Bürger auch ganz klassisch schriftlich auf Papier äußern können. Ziel sei es, so Baldenhofer, dass jeder Bürger teilnehmen könne.

Nächste Ratssitzung am 25. Mai wieder in der Pfaffenmooshalle

Armin Okle (Freie Wähler) meinte deshalb, man solle für diese Beteiligung werben. Auf Vorschlag von Matthias Graf (CDU) soll die nächste Sitzung am 25. Mai wieder in der Pfaffenmooshalle stattfinden. Wenn es um Schule und Kindergarten geht, sollen die am Wettbewerb beteiligten Büros auch Alternativen vorschlagen. Das hat Britta Sauer-Böhm (FW) gefordert. Wenn diese Einrichtungen von der Waldsiedlung in das Neubaugebiet verlegt werden sollten, müsse es auch Vorschläge geben, was dann in der Siedlung geschehen solle.