Ein Festabend mit hochrangigen Gästen, Musik und einem Auftritt des Show-Turner-Teams Phoenix aus Zizenhausen in der Inselhalle, Party mit Jürgen Waidele am 25. Juni, Fahnenweihe mit Frühschoppen und Bürgermusik am Baurenhorn, ein großes Familien-Sportfest am 26. Juni: Schön wär‘s vermutlich gewesen, mit dem Sportverein Reichenau dessen 100-Jahr-Jubiläum zu feiern, was eigentlich schon für Frühjahr 2020 geplant gewesen war. Doch wegen Corona hatte der Vorstand das Fest zwei Mal verschoben – und hat nun einstimmig beschlossen, das Ganze komplett abzusagen, berichten der Vorsitzende Manfred Graßl und Kassiererin Eva Weitbrecht.

Dafür gebe es mehrere Gründe. Zum einen natürlich die Unsicherheit: Kommen Lockerungen? Und wann und welche? „Wir wollen keinen Abend mit Maske“, so Weitbrecht. Und es brauche ja auch Vorbereitung. „Wir können kein Fest aus dem Boden stampfen.“ Die Hauptversammlung hätte vorab stattfinden müssen, doch diese sei wegen Corona verschoben.

„Wir wollen nicht feiern, wir wollen erst mal wieder einfach Sport machen.“

Und letztlich fehle auch die Motivation nach all den Einschränkungen. „Wir sind schon ein bisschen gebeutelt durch Corona“, so Weitbrecht. „Die Abteilungsleiter sagten: Wir wollen nicht feiern, wir wollen erst mal wieder einfach Sport machen.“

Und noch mal verschieben und dann eventuell mit drei Jahren Verspätung zu feiern, finde der Vorstand unpassend, so Weitbrecht und Graßl. Und nicht nur der Vorstand. „Wir wurden auch von Mitgliedern angesprochen“, erklärt Graßl. Vielleicht feiere man dann 2025 das 105-Jährige.

Ein paar kleinere Aktionen soll es geben

Immerhin ein paar kleinere Aktionen seien geplant, so Weitbrecht. So werde im März eine kleine Ausstellung zur Vereinsgeschichte in der Sparkasse aufgebaut mit Gegenständen und Bildern – und vor allem mit der frisch restaurierten Vereinsfahne aus dem Jahr 1923. Der befreundete Turnverein Kilchberg aus der Schweiz habe dem damaligen TV Reichenau die Fahne geschenkt. Die Reichenauerinnen Hilda und Klara Koch hätten sie aufwändig neu bestickt. Zudem bekomme der SVR zum 100-Jährigen den Badischen Greif in Gold vom Badischen Sportbund, die Übergabe solle bei der Mitgliederversammlung stattfinden.

Und irgendeine Art Familienfest wolle man noch irgendwann machen, so Graßl: „Das Motto war ja: Miteinander feiern und danke sagen den Mitgliedern, Ehrenamtlichen und Funktionären.“ Wobei mittlerweile auch noch die 1972 gegründete Leichtathletik-Abteilung seit 50 Jahren bestehe, was noch ein Grund zum Feiern wäre.

Soll ausgestellt werden: die Vereinsfahne aus dem Jahr 1923. | Bild: Eva Weitbrecht

Doch nicht nur das große Jubiläum fällt flach. All die Einschränkungen und immer wieder geänderten Verordnungen wegen Corona hätten das Vereinsleben insgesamt stark beeinträchtigt – und tun es noch, berichtet Graßl. „Es war zum Teil überhaupt kein Sportbetrieb möglich.“ Und für die Ehrenamtlichen sei es viel Aufwand: Schreibarbeit, Organisation, Absprachen mit der Gemeinde und so weiter. Das habe mitunter auch zu Unverständnis und Ärger geführt.

Als Beispiel nennt der Vorsitzende die Hygieneregeln. Da hätten die übergeordneten Verbände der Abteilungen Fußball, Leichtathletik und Turnen unterschiedliche Konzepte. Das habe er dann jeweils selbst angepasst und mehrseitige Pamphlete an die Abteilungsleiter verteilt.

Verein ist finanziell stabil aufgestellt

Trotz allem sei der SVR bisher noch recht gut durch die Pandemie gekommen, so Graßl. Es habe keine Probleme gegeben mit dem Gesundheitsamt oder der Gemeinde und nur wenige Corona-Fälle. „Da kann man allen Beteiligten, vor allem den Abteilungsleitern, nur danke sagen.“ Doch Graßl merkt an: „Wir als Verein haben eine gesellschaftliche Aufgabe und sind alle ehrenamtlich Tätige. Da ist es eine Herausforderung, die gesamten, fast hektischen Änderungen nachzuvollziehen.“

102 Jahre SV Reichenau Der Sportverein Reichenau ist mit knapp 900 Mitgliedern der größte Verein in der Gemeinde, etwa die Hälfte davon sind Kinder. 1920 wurde er zunächst als reiner Turnverein gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte 1949 die Neugründung als Sportverein, nun auch mit Fußball-Abteilung. Die Leichtathletik-Abteilung folgte 1972. In den frühen Jahren waren manche Turner recht erfolgreich, in den vergangenen Jahrzehnten vor allem Läufer. Die Fußballer bilden seit einigen Jahren eine Spielgemeinschaft mit dem FSV Waldsiedlung und kicken in der Bezirksliga. Der Vorstand besteht aktuell aus: dem ersten Vorsitzenden Manfred Graßl, Stellvertreterin Ulrike Schmidt, Kassiererin Eva Weitbrecht, Schriftführer Manuel Blum sowie den Abteilungsleitern Rolf Blum (Fußball), Michael Rick (Leichtathletik) und Anke Nechwatal (Turnen). Auch gibt es im SVR Tischtennisspieler und ein Eishockeyteam, aber ohne eigene Abteilung. (toz)

Weitbrecht betont: „Wir hätten uns lieber um andere Dinge gekümmert.“ Zum Beispiel um Mitgliederwerbung. Denn die Mitgliederzahl sei in den vergangenen Jahren von rund 1000 auf knapp 900 gesunken. Die genauen Gründe kenne der Vorstand nicht, aber Corona spielte wohl zum Teil eine Rolle. Wobei Weitbrecht meint: „Im Vergleich zu anderen Vereinen haben wir einen minimalen Rückgang.“

Reichenau Die Reichenauer Grundel planen „ein bisschen Fasnacht“ – unter anderem mit dem Hergete-Zoo auf der Ergat Das könnte Sie auch interessieren

Doch generell sei die Identifikation mit dem Verein früher größer gewesen. Da seien die Leute auch als passive Mitglieder geblieben. „Heute wird eher ausgetreten, wenn man nicht mehr am Sport teilnimmt.“ Und neben der Mitgliederwerbung gehe es auch um eine Modernisierung, um die Entwicklung von Zielen im Verein.

Immerhin sei die finanzielle Lage des Vereins stabil, betonen Weitbrecht und Graßl. Wobei es gut wäre, wenn das Weinfest als Einnahmequelle wieder mal stattfinden würde. Doch der Verein habe auch investiert in den vergangenen Jahren. Zunächst kleine Übungstore für Kinder angeschafft, dann zuletzt Trainingstore für erwachsene Kicker. 2021 habe man den benachbarten Skaterplatz renoviert und 9000 Euro dazu beigetragen, obwohl die Anlage der Gemeinde gehört. In diesem Jahr müsse und wolle man die Vergütung von Trainern und Übungsleitern an den erhöhten Mindestlohn anpassen.

Pläne für die nahe Zukunft

Zudem stehe nun eine fachgerechte Bodenreinigung bei der Hochsprunganlage an. Und endlich die Erneuerung der Beleuchtungskörper bei der Flutlichtanlage am Sportplatz im Sandseele. Dieses Thema gebe es schon seit fünf Jahren, so Graßl, immer mehr Lampen seien kaputt gegangen. Doch jetzt habe die Gemeinde endlich Geld im Haushalt aufgenommen. Wobei der SVR noch einen größeren Wunsch an die Gemeinde habe, der aber wohl erst in einigen Jahren erfüllt werde – wenn überhaupt.

„Der Verein hofft, wenn wieder die finanziellen Mittel in der Gemeinde zur Verfügung stehen, den Sportplatz für Leichtathletik-Wettkämpfe zu ertüchtigen.“ Dabei geht es vor allem um eine Tartan- statt Sandbahn. auch brauche der SVR, so Weitbrecht, kurzfristig mehr Geräteraum und auch Übungsraum. Für Letzteres hoffe man auf den Raum im Keller des Gästehauses beim Schloss Königsegg.