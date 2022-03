von Jana Mantel

Sabine Hemming, freischaffende Künstlerin seit 2001, liebt die Natur und ist täglich mindestens eine Stunde lang draußen. Dabei sammelt sie Eindrücke, nimmt Stimmungen wahr, erlebt Farben und unterschiedliche Formen um sie herum.

„Mein Thema in der Kunst sind definitiv Formen“, sagt sie und setzt nach: „Dabei interessiert es mich überhaupt nicht, die reale Welt da draußen zu kopieren. Ich möchte diese Formen in eine mir ganz eigene Bildsprache übersetzen.“

Eine Frau mit hohem Anspruch an ihre Arbeiten

Konkret heißt das bei der bildenden Künstlerin: Verfremden bis hin zur Abstraktion. Sie selbst hat an ihre künstlerische Arbeit in ihrem Atelier im Neuwerk hohe Ansprüche. „Es gibt bei jedem Bild genau diesen einen Moment, an dem ich genau weiß, dass es fertig ist. Den nicht zu verpassen, ist die Kunst“, erklärt sie: „dieser Moment ist dann, wenn ich es bei mir selbst aufhängen würde!“

Angetrieben ist sie bei ihrem Malprozess vom Spannungsfeld zwischen Wirklichkeit und Abstraktion. „Alles bewegt sich, fließt und braucht Zeit, alles entwickelt sich ständig weiter“, so Hemming: „Diese Zwischenzeiten einzufangen, dabei gleichzeitig Grenzen aufzuzeigen und doch zu überwinden, das spornt mich an.“

Sie versucht damit das Unmögliche: Ein Festhalten einer Situation, die man nicht einfangen kann. Dabei bleibt es dem Betrachter am Ende selbst überlassen, ob er sich auf die Suche nach der hinter der Abstraktion versteckten Wirklichkeit machen, oder sich einfach in die Farben und Formenwelt der Arbeiten fallen lassen möchte.

Besucher können Gedanken mit Hemming teilen

So oder so sind ihre Arbeiten Kommunikationstreiber, denn jeder hat die Möglichkeit in den Werken etwas zu entdecken. Hemming freut sich über alle Gedankenansätze zu ihren Bildern. Dann schwappt die gewünschte Atmosphäre zu ihren Besuchern hinüber. Nach zwei Jahren Kunstpause ist diese Ausstellung ein Lichtblick.

Die Vernissage in der Abt-Berno-Straße 1 auf der Reichenau, ist am Freitag, 18. März, um 18 Uhr, die musikalische Laudatio hält Benedikt Blum