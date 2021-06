Die Hitze am Sonntagmittag machte auch dem Besten zu schaffen beim ersten 24-Stunden-Lauf auf der Insel Reichenau. „Da musste ich schon etwas leiden“, sagte Marco Jaeggi. Der 45-Jährige aus Bern erklärte aber, dass er sonst keine körperlichen Probleme hatte. „Ich bin eigentlich zwölf Stunden durchgelaufen und habe dann von 3 bis 5 Uhr geschlafen.“

54 Runden um die Hochwart

Am Ende hatte er 54-mal die 3,65 Kilometer lange Runde um die Hochwart geschafft – also 197,1 Kilometer in 22 Stunden. „Mein Ziel waren 200 Kilometer, das hat leider nicht geklappt“, so Jaeggi. Aber zufrieden war er natürlich. Er habe schon einige 24-Stunden-Läufe absolviert in der Schweiz und in Frankreich, aber noch nie einen gewonnen. Die Reichenau habe er noch gar nicht gekannt, so der Berner: „Es ist wahnsinnig schön hier.“

Der beste Einzelstarter Marco Jaeggi wurde mit Gemüse aufgewogen. | Bild: Zoch, Thomas

Als Sieger bei den Einzelstartern wurde er von den Veranstaltern des Sportvereins Reichenau (SVR) mit Gemüse aufgewogen – immerhin stolze 86,5 Kilogramm brachte Jaeggi auf die Waage. Da verteilte er am Ende einiges an Gemüse.

Siegerin nach zweieinhalb Stunden „kaputt“

Bei seinem weiblichen Pendant, der besten Einzelstarterin Alina Ginzburg aus München, waren es 53 Kilogramm. Auch sie hatte schon drei 24-Stunden-Läufe in den Beinen, erklärte die 46-Jährige, aber noch nie einen gewonnen. Dabei habe sie schon recht früh Zweifel gehabt. „Nach heißen zweieinhalb Stunden war ich so kaputt. Da habe ich mich gefragt, wie es weitergehen soll.“

Von der Hochwart hinunter ging es Richtung Ziel. | Bild: Zoch, Thomas

Doch als die Sonne am Samstag weg war, sei es gut gegangen. Allerdings sei es insgesamt anstrengend gewesen, weil es teilweise über Erdwege ging. „Ich kenne das auf asphaltierten Straßen“, erklärte Ginzburg. Das sei vor allem nachts schwierig gewesen. Aber es sei eine schöne Strecke gewesen mit schönen Aussichten und Sonnenuntergang. Am Ende hatte sie 44 Runden geschafft, das waren 160,6 Kilometer.

77-Jährige schafft 28 Runden

Immerhin auf dem sechsten Platz bei den weiblichen Einzelstartern landete die älteste Teilnehmerin: Die 77-jährige Edda Bauer aus Offenburg schaffte 28 Runden, 102,2 Kilometer. „Sie ist wirklich ein Phänomen“, meinte der Ansager Heiner Böhler. Bei der Siegerehrung erhielt sie als Sonderpreis von Sven Kächelin vom SVR eine Kiste Tomaten überreicht – ebenso der älteste Einzelstarter, der ein Jahr jüngere Werner Braun aus Eigeltingen. Er war bei den Männern Elfter geworden mit 31 Runden und hatte einige Jüngere hinter sich gelassen.

Neuauflage 2022 nicht unwahrscheinlich

Veranstalter war zwar der Sportverein, doch organisiert wurde der Lauf vor allem von Christin Wintersig (SVR) sowie Carmen Braun und Christian Weich vom Ausdauer-Sportclub Konstanz. Sie zogen am Ende eine positive Bilanz. „Für die Rahmenbedingungen lief es hervorragend“, sagte Weich mit Blick auf Corona. Alle rund 200 Teilnehmer hätten sich vorbildlich verhalten, die meisten auch freiwillig einen Test gemacht, obwohl das nicht Pflicht war. Und so denken die Verantwortlichen schon an eine Neuauflage 2022.

Einige Teams liefen am Schluss gemeinsam noch mal eine der 3,65 Kilometer langen Runden um die Hochwart. | Bild: Zoch, Thomas

Doppelt Grund zur Freude hatte Christin Wintersig. Denn sie war zudem Mitglied beim besten Mixed-Sechser-Team „Gemischtes Gemüse“. Sie und Anne Reinicke, Janna Sell, Raphael Pfeifle, Markus Weiß-Latzko und Jens Ziganke hatten zusammen 87 Runden absolviert, 317,5 Kilometer. Nach jeder Runde habe man sich abgewechselt, sagte Wintersig zur Taktik des Teams. „Es hat schon Spaß gemacht, aber es war auch hart und irgendwann sehr zäh, weil es sich gezogen hat.“ Aber sie habe nur zwischendurch mal ein bisschen gedöst.

Erster 24-Stunden-Lauf Die Leichtathletik-Abteilung des Sportvereins Reichenau veranstaltete erstmals einen 24-Stunden-Lauf auf der Insel, unterstützt von Mitgliedern des Ausdauer-Sportclubs. Rund 200 Teilnehmer gingen am Samstag um 15 Uhr an den Start – und die meisten hielten auch bis zum Sonntag, 15 Uhr, durch. Die Mehrzahl war in Sechser-Teams oder als Einzelstarter angetreten. Zudem gab es ein paar Zweier- und Vierer-Teams. In jeder Kategorie konnten zudem nur Frauen, nur Männer oder gemischte Teams antreten. Start und Ziel war bei der Gemüse-Genossenschaft. Die Strecke führte über 3,65 Kilometer rund um die Hochwart. Der SÜDKURIER war Medienpartner.

Schnellste Runde mit 11:15 Minuten

Ähnlich äußerte sich Jens Ziganke (SVR), der zudem mit 11:15 Minuten die schnellste Runde gelaufen war. „Es hat Spaß gemacht.“ Aber: „In der Nacht hatte ich bei einer Runde einen totalen Durchhänger – im Dunkeln mit Stirnlampe, wo ich dachte, wie soll es weitergehen.“ Vor allem die Hitze sei eine Herausforderung gewesen. Aber wie die anderen im Team, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, würde er es wieder tun.

„Gut organisiertes Event“

Immerhin ein paar Zuschauer gab es – auch ohne große Werbung. So etwa Kerstin Schaper-Lang und Olaf Lang, die eine Weile die Läufer anfeuerten. „Wir finden es toll“, sagten sie. „Das ist ein super Event und gut organisiert.“