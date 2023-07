Knapp vier Monate dauerten die Arbeiten, bei denen die Geh- und Radwege auf der Kindlebildbrücke verbreitert wurden. Wie das Regierungspräsidium auf SÜDKURIER-Nachfrage mitteilt, soll die Baumaßnahme noch am Montag, 24. Juli, beendet sein. Danach kann der Verkehr wieder uneingeschränkt fließen.

„Die Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen: Heute Abend wird die Kindlebildbrücke wieder komplett für den Verkehr freigegeben“, teilt die Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Freiburg, Heike Spannagel, am Montag auf Nachfrage mit. „Auch die Abfahrtsrampe der B33 von Konstanz in Richtung Insel wird dann wieder aufgemacht.“ Dadurch entfällt der Umweg über den Knoten bei der Waldsiedlung.

Ab Montagabend freie Fahrt

Zuvor müsse jedoch nochmals kurzfristig in den Verkehr auf der Bundesstraße 33 eingegriffen werden. Denn nach dem Rückbau des Tragegerüstes seien noch Restarbeiten an der Unterseite der Brücke zu erledigen. „Dafür muss im Laufe des Tages jeweils eine Fahrspur der Bundesstraße gesperrt werden“, so Spannagel. Ab dem Abend herrsche dann wieder ganz uneingeschränkt freie Fahrt.

Die Baumaßnahme an der Kindlebildbrücke erfolgte seit dem 27. März. Im Zuge dessen wurden der Geh- und Radweg auf der Brücke um knapp einen Meter verbreitert. Die Gemeinde Reichenau hatte schon seit einigen Jahren mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger auf der Brücke gefordert.

Die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf rund 550.000 Euro, diese trägt das Land. Die Bauzeit konnte derweil eingehalten werden: Sie war für Ende Juli avisiert. Der Gemeinde Reichenau war zuvor wichtig gewesen, dass die Baumaßnahme zum Ferienbeginn erledigt ist.

Allerdings sah der Gemeinderat den Zeitpunkt der Arbeiten kritisch, weil diese sich mit dem Saisonbeginn überschnitten haben. Denn während der Bauphase wurde der Verkehr auf der Brücke mit Ampeln einspurig geführt. Die von der Gemeinde befürchteten Rückstaus samt großem Verkehrschaos bis zum Kreisel am Anfang des Inseldamms blieben indes aus.