Ein großes Jubiläum im Jahr 2024 wirft in der Gemeinde Reichenau immer stärker seinen Schatten voraus. Denn dann sind es 1300 Jahre seit der Gründung des einst bedeutenden Inselklosters durch den Wanderbischof Pirmin. Und das will die Gemeinde ausgiebig feiern, wie Bürgermeister Wolfgang Zoll und Kulturchef Karl Wehrle nun im Gemeinderat vorstellten.

Von der Gründung zum Welterbe

Die Überschrift über dem geplanten Veranstaltungsreigen lautet aber nicht 1300 Jahre Klostergründung, sondern 1300 Jahre Reichenau – von der Klostergründung zum Welterbe. „Wir haben den Titel bewusst weit gewählt“, sagte Zoll, weil es um viele Aspekte gehe.

Ein ganz wichtiger sei die Identität der Bürger mit der Gemeinde. „Es geht ums Bewusstmachen, wo man herkommt.“ Dazu gehörten zum Beispiel die Musikalität, die spirituelle Grundlage, soziale Aspekte oder die historische Dimension. Und deshalb sollen möglichst viele Bürger eingebunden werden und die Feier mitgestalten, meinte Zoll.

Landesausstellung im Schloss Königsegg

Doch zugleich gehe es um die historische Bedeutung der Reichenau weit über die Region hinaus. Hierzu diene allem voran die geplante große Landesausstellung im Schloss Königsegg, die das badische Landesmuseum Karlsruhe gestalten will. Und diese Ausstellung solle die Bedeutung nach außen für Besucher zeigen, aber auch nach innen für Einheimische, die darauf stolz sein könnten. „Es geht darum, ein Bewusstsein für die Bedeutung zu haben“, erklärte Zoll.

Im Schloss Königsegg soll 2024 zum Jubiläum die große Landesausstellung zur Klostergeschichte gezeigt werden. Die Gemeinde Reichenau muss das Schloss zuvor noch sanieren. | Bild: Thomas Zoch

Karl Wehrle fügte zum Thema Stärkung der Identität an, dass es zum Beispiel beim 1250-Jahr-Jubiläum im Jahre 1974 oder auch im Vorfeld der Ernennung zum Welterbe versäumt worden sei, die Bevölkerung breit zu involvieren: „Uns geht es darum, eine Chance zu ergreifen.“ Auch Vereine und Schulen sollten mitwirken: „So stärke ich die Identität.“

Was soll erreicht werden?

Doch zunächst einmal gehe es darum, grundsätzliche Ziele zu formulieren, was und wer mit dem Jubiläum erreicht werden soll, fügte Wehrle an, um einen Rahmen zu setzen, an dem sich alle beteiligten Gruppierungen – auch Bürger – beim Mitwirken orientieren können und sollen. Hierzu sollen die Hauptbeteiligten aus Wissenschaft, Kirche und Gemeinde bis nach der Sommerpause Ideen entwickeln.

Und hierzu soll es dann noch in diesem Jahr einen Workshop mit Moderatoren von außen geben. Dabei sorgte die Frage, wer alles an diesem Workshop beteiligt sein soll und ab wann und wie die Bürger beteiligt werden, für eine längere kontroverse Diskussion im Gemeinderat.

Bürger-Workshops erst im nächsten Jahr

Eine Mehrheit lehnte schließlich den Antrag von Gabriel Henkes (Freie Liste Natur) ab, bereits in diesem ersten Workshop interessierte Bürger aufzunehmen. Dies soll im kommenden Jahr folgen – zum Beispiel in weiteren Workshops. Henkes meinte, es sei für ihn nicht der richtige Weg, wenn Entscheidungsträger von oben ein Konzept vorgäben, an das sich die Leute halten sollten.

Berndt Wagner (CDU) sagte, es sollte zum Start eine Bürgerinformation geben, um Ideen zu sammeln. Zoll dagegen sagte: „Mit einem Brainstorming zu starten, würde nicht zielführend sein.“ Um die Ziele herauszuarbeiten, brauche es „Leute, die prägend sind für unser Gemeinwesen“. Hierfür plädierten Sandra Graßl-Caluk (SPD) und Britta Sauer-Böhm (Freie Wähler): „Das Ziel muss von oben nach unten formuliert werden.“

Das ist im Jubiläumsjahr 2024 geplant Pläne für die Wissenschaft Das Jubiläum 1300 Jahre Reichenau im Jahr 2024 soll dreigleisig gefeiert werden: über Wissenschaft, politische Gemeinde und Kirchengemeinde.



Bei der Wissenschaft geht es zum einen um Vorträge oder Symposien in Zusammenarbeit mit Uni und Geschichtsvereinen der Region, vor allem aber um die rund sechs Monate dauernde Landesausstellung des badischen Landesmuseums Karlsruhe im Schloss Königsegg. Dabei sollen auch die im Reichenauer Kloster vor rund 1000 Jahren entstandenen Originalhandschriften und Buchmalerei als Leihgaben einige Wochen gezeigt werden, die zum Unesco-Weltdokumentenerbe zählen und in großen Bibliotheken und Museen in ganz Europa verteilt sind. Pläne der Gemeinde Die politische Gemeinde plant ein Theaterprojekt ähnlich wie im Jubiläumsjahr 2013 zu Hermann dem Lahmen. Das Stück soll wichtige Episoden der 1300 Jahre aufarbeiten unter Mitwirkung von Laiendarstellern und Vereinen. Zudem plant die Gemeinde weitere Veranstaltungen mit Vereinen und Organisationen und bürgerschaftliche Projekte – auch mit Kindern und Jugendlichen. Pläne der Kirchengemeinde Die Kirchengemeinde soll zum einen zusammen mit der politischen Gemeinde zentrale Veranstaltungen wie etwa einen Festakt gestalten. Und zudem geht es natürlich um Gottesdienste, eine mögliche Stärkung der Inselfeiertage und Gedenktage.

Weitere Maßnahmen bis zum Jubiläumsjahr sind zum einen die Neugestaltung des Klostergartens. Der erste Abschnitt, der Bereich des früheren Kreuzgangs nördlich des Münsters, soll im Herbst/Winter 2021/2022 gemacht werden. Dann soll das Beleuchtungskonzept für die drei romanischen Kirchen fertig sein. Schloss Königsegg muss saniert werden. Die Gemeinde muss ein Verkehrskonzept erstellen. Und die Kirchengemeinde soll die Schatzkammer im Münster neu gestalten. (toz)

Wobei Zoll anmerkte, dies müsse natürlich so formuliert sein, dass es auch Akzeptanz finde. Matthias Graf (CDU) betonte, das Konzept müsse offen sein, damit sich Leute einbringen könnten. „Die Bevölkerung sollte voll dahinter stehen. Nur dann können wir ein erfolgreiches Fest machen.“ Graßl-Caluk meinte angesichts der Kosten, die anfallen würden, zudem, dass die Gemeinde auf Synergieeffekte achten und sich um Fördermittel bemühen sollte, damit nach dem Jubiläum auch etwas übrigbleibe.

Logo und eigene Internetseite

Wehrle sagte, es solle ein Logo zum Jubiläum geschaffen werden und vielleicht auch eine eigene Internetseite. Zum Zeitplan sagte er, dass im Jahr 2022 Workshops stattfinden sollen mit Vereinen, Organisationen und Bürgern. Dann sollen Veranstaltungstermine der verschiedenen Anbieter in ein vorläufiges Gesamtprogramm zusammengeführt werden. Außerdem sollen dann erste PR-Maßnahmen laufen – und eine Kostenschätzung des Gesamtprojekts erstellt werden.

Im Jahr 2023 sei dann vorgesehen, das Programm endgültig festzulegen und eine Broschüre zu erstellen. Geplant seien dann verstärkte PR-Maßnahmen und die Entwicklung touristischer Angebote mit Gastronomie und Hotellerie. Und dann stehe auch noch eine genauere Kostenkalkulation an. Wobei die Gemeinde auch parallel weiter am Verkehrskonzept arbeiten müsse, um die erwartete höhere Besucherzahl verkraften zu können.