Ein weiteres Mal in die Offenlage gehen muss der Bebauungsplan Felchenweg, der einen Teil im Süden der Insel Reichenau umfasst. Doch weitere Wohnhäuser will die Gemeinde hier nicht zulassen. Das hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung und von Planerin Bettina Nocke mehrheitlich beschlossen.

Nur die CDU hatte dafür plädiert, in zwei Fällen den Wünschen von Grundstückseigentümern zu folgen und etwas mehr Bebauung zuzulassen. Es geht in diesem Plan um den Bereich südlich der Oberen Rheinstraße links und rechts entlang der Markusstraße, also nördlich der Familienferienstätte und südlich von Schloss Königsegg.

Stadtplanerin Bettina Nocke und Grünplaner Christoph Laule stellten im Reichenauer Gemeinderat die Stellungnahmen von Behörden und Bürgern zum Bebauungsplan Felchenweg vor. | Bild: Zoch, Thomas

Nötig wird die erneute Offenlage aber aus einem anderen Grund, der im Gemeinderat unstrittig war. Der Energieversorger Netze BW hatte nach der jüngsten Auslegung des Planentwurfs angemerkt, dass es in diesem Bereich 20-Kilovolt-Leitungen der Gemeindewerke Bodanrück gibt, die noch nicht über alle Grundstücke hinweg durch ein sogenanntes Leitungsrecht gesichert sind. Dies will die Gemeinde nun im Bebauungsplan tun, weil die Leitungen der öffentlichen Versorgung dienen.

„Das ist der ausschlaggebende Punkt“, sagte Nocke. „Die Netze BW wurden leider wohl im Vorverfahren nicht angehört.“ Zur Sicherung der Leitungen legt der Plan nun um diese herum einen einen Meter breiten Schutzstreifen fest, der nicht bebaut werden darf beziehungsweise höchstens mit Genehmigung der Gemeindewerke. Da die Leitungen unter dem Karrenweg im Südosten des Gebiets liegen, wird damit zugleich der Weg gesichert.

Offenlage für zwei Wochen

Nocke sowie Bürgermeister Wolfgang Zoll und der Rechtsbeistand der Gemeinde Torsten Heilshorn betonten dabei, dass die erneute Offenlage des Plans auf zwei Wochen begrenzt werde und auch nur neue Stellungnahmen möglich seien zu den geänderten Passagen – und das betrifft nun wirklich nur die Sicherung der Leitungsrechte.

Denn die Wünsche einiger Grundstückseigentümer nach weiteren Baumöglichkeiten auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung abgelehnt. Manches davon war dabei nur eine Bestätigung der Ablehnung aus der früheren Offenlage im Jahr 2019.

Plan Melcherleshorn II Der Reichenauer Gemeinderat musste sich in der jüngsten Sitzung auch zum wiederholten Mal mit dem Bebauungsplan Melcherleshorn II befassen, hier ist die Rechtslage allerdings eine ganz andere als im Felchenweg. Der Plan war bereits komplett abgeschlossen. Mehrere Grundstückseigentümer hatten dagegen geklagt. Und der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) hatte dann auch einiges im Plan moniert und diesen aufgehoben. Deshalb stellt die Gemeinde diesen nun noch einmal komplett neu auf. Doch Bürgermeister Wolfgang Zoll, Rechtsbeistand Torsten Heilshorn und Planerin Bettina Nocke betonten, dass es nur um eine präzisere Formulierung einiger Bestimmungen gehe. Dies betreffe unter anderem die Bezugspunkte in der Umgebung für die Gebäudehöhen, die genauere Festlegung der Formulierung „grelle Farben“ oder die Verkleinerung einiger Baufenster. „Im Grundsatz bleibt der Bebauungsplan gleich“, so Nocke. „Es sind reine Formalien“, so Heilshorn. „Die wichtigsten Teile haben Bestand“, so der Bürgermeister – nämlich die Aussagen, wo Innen- oder Außenbereich ist und demnach gebaut werden darf.

Doch für Diskussionen sorgte die neue Eingabe einer Grundstückseigentümerin. Sie hätte gern auf ihrem Grund, auf dem ein altes Gewächshaus steht, in zweiter Reihe an der Oberen Rheinstraße ein Baufenster für ein Einfamilienhaus gehabt. Nocke berichtete, die Frau habe einige Fälle angeführt, wo eine vergleichbare Bebauung auf der Reichenau genehmigt worden sei.

Doch Nocke erklärte, dass diese Fälle alle zeitlich vor dem Entwicklungskonzept der Gemeinde gewesen seien. Und im Konzept stehe eindeutig, dass Flächen mit Gewächshäusern nicht Bauland werden sollen. Zudem solle es in diesem Bereich grundsätzlich nur eine einreihige Bebauung entlang der Straßen geben, so Nocke. Zum Wunsch der Grundstückseigentümerin sagte sie: „Ich halte das für mit den städtebaulichen Zielen der Gemeinde nicht vereinbar.“

CDU-Gemeinderat Ralf Blum: „Ich kann einige Argumente der Antragstellerin nachvollziehen.“ | Bild: Zoch, Thomas

Ganz anders Ralf Blum. „Ich kann einige Argumente der Antragstellerin nachvollziehen“, meinte der CDU-Fraktionschef. Das schon lang nicht mehr genutzte Gewächshaus könnte sehr wohl entfernt werden. Und durch ein Haus an dieser Stelle würde keine Sichtbeziehung gestört und es würden keine Siedlungssplitter zusammenwachsen.

Rechtsbeistand Heilshorn erklärte, dass es für dieses Grundstück kein Baurecht geben müsse, man aber über den städtebaulichen Aspekt diskutieren könnte. Armin Okle (Freie Wähler) sprach sich klar gegen den CDU-Antrag aus. Bebauung in der zweiten Reihe gehe einfach nicht. Und wenn man alle alten Gewächshäuser durch Wohnhäuser ersetzen lassen würde, sähe das furchtbar aus. Hier dies zuzulassen, würde einen Präzedenzfall schaffen, meinte Okle: „Dann können wir das ganze Entwicklungskonzept in die Mülltonne kippen.“

FW-Gemeinderat Armin Okle: „Dann können wir das ganze Entwicklungskonzept in die Mülltonne kippen.“ | Bild: Oliver Hanser

Eine Mehrheit lehnte dies schließlich ebenso ab wie den Wunsch eines Eigentümers und den CDU-Antrag für den Bereich an der Ecke Obere Rhein-/Markusstraße. Der Eigentümer wollte zwei Baufenster, statt eins, für je ein Haus. Ralf Blum meinte, für zwei Häuser wären die Grundstücke dort zu klein, aber ein Doppelhaus sollte möglich sein. Unterstützung erhielt er von Stefan Schmidt (Freie Wähler). Nocke meinte: „Ich halte das für nicht angemessen.“ Dann wären vier Wohneinheiten zulässig und es bräuchte entsprechend acht Stellplätze.

So sieht es der Bürgermeister

Britta Sauer-Böhm (FW) meinte, der Gemeinderat sollte darüber befinden, was die Bürger wünschen, und nicht selbst noch neue Vorschläge machen. Worauf der Bürgermeister erklärte, anders als bei einem konkreten Bauantrag könne die Gemeinde in einem Bebauungsplan rechtlich festsetzen, was sie wolle. „Ob das politisch klug ist, ist eine andere Frage“, so Zoll.