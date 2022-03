Professor Klaus Hoffmann arbeitete über 30 Jahre im Reichenauer Zentrum für Psychiatrie. Der forensische Psychiater erklärt seinen Beruf, den Unterschied zwischen Gut und Böse und was Wladimir Putin so gefährlich macht.

Zur PersonProf. Dr. med. Klaus Hoffmann (68) wurde am 6. Februar 1954 in Ulm geboren. Dort und in Freiburg studierte er Medizin, ehe er eine psychoanalytische Ausbildung am Institut für Psychoanalyse Zürich-Kreuzlingen absolvierte. Seit 1997 leitete