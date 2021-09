Konstanz vor 1 Stunde

Jede Menge Unrat: Reichenauer beteiligen sich am Cleanup Day und befreien Teile der Insel von Müll

Am dritten Samstag im September findet der World Cleanup Day statt. An diesem Tag, dem 18. September, haben sich 55 Reichenauer an der Aktion beteiligt und ein Stück ihrer direkten Umwelt von Unrat – vorwiegend von Plastikmüll – befreit. Was sie dabei alles fanden, bezeichnete Bürgermeister Wolfgang Zoll als „frappierend“.