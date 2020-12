von pm/nf

Das psychiatrische Fachpflegeheim gliedert sich in den psychiatrischen und in den gerontopsychiatrischen Bereich. Der Wiedereingliederungsbereich besteht aus Haus 18 und dem dezentralen Wohnen mit den Hauswohngemeinschaften in Allensbach und Radolfzell und mehreren Einzelwohnungen.

Zweitägige Anhörungen von Bewohnern, Mitarbeitern und Angehörigen

Das unabhängige Institut für Qualitätskennzeichnung von sozialen Dienstleistungen (IQD) mit Sitz in Filderstadt war beauftragt worden, die Befragung der Bewohner sowie der Mitarbeiter durchzuführen. „Unseren Qualitätsanforderungen liegen insbesondere die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner und Klienten zu Grunde, aber auch aktuelle Erkenntnisse in der Pflege und Betreuung. Diese sind Grundlage für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Qualitätskriterien“, so IQD-Geschäftsführer Gregor Vogelmann.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde im Rahmen der zweitägigen Anhörungen der Besuch bei den ausgewählten Bewohnern auf ein Minimum reduziert. Es wurde überwiegend das Lebensumfeld in den Gemeinschaftsbereichen wahrgenommen. Dabei wurde darauf geachtet, inwieweit sich der psychiatrische Förder-, Betreuungs- und Pflegeprozess an der Situation des Bewohners orientiert.

In den Gesprächen mit den anwesenden Fachkräften war wahrzunehmen, dass sich das Handeln der Mitarbeiter nach den Betreuungs- und Pflegekonzeptionen, die erarbeitet wurden, ausrichtet.

Professionelle Beziehungsarbeit und große Wertschätzung

Es wurde festgestellt, dass es das grundsätzliche Ziel sei, die Lebensqualität des psychisch erkrankten Menschen zu erhalten, zu fördern und seinen Möglichkeiten anzupassen. „Es ist deutlich wahrzunehmen, dass den Bewohnern mit professioneller Beziehungsarbeit wertschätzend begegnet, aber auch mit ihnen zielgerichtet der Alltag gestaltet wird“, so der IQD-Pflegesachverständige Marcus Koch.

„Das sind klasse Ergebnisse. Darauf können Sie stolz sein!“ so Vogelmann gegenüber dem Heimdirektor Ralf Rosbach und allen weiteren anwesenden Leitungs- und Fachkräften.