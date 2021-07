Der Reichenauer Wein ist bei vielen Einheimischen und Gästen beliebt. Um seine Zukunft zu sichern, sucht die Winzerverein-Genossenschaft nun schon seit Jahren einen geeigneten Standort für eine neue Produktionshalle. Bisher reifen die Inseltropfen seit Jahrzehnten in großen Fässern im Winzerkeller, unterhalb des Südflügels des historischen Rathauses.

Doch dort muss der Winzerverein spätestens in ein paar Jahren raus, wie Geschäftsführer Manfred Krämer erklärt, weil die Gemeinde den Südflügel mittelfristig sanieren will. Was dringend nötig sei, denn die jahrhundertealten Balken dort seien marode. Die Zeit dränge mittlerweile aber noch aus einem anderen Grund, so Krämer. Es gehe um einen 25-Prozent-Zuschuss der EU. „Der ist nur bis Ende 2023 gesichert.“ Bis dann sollte also die neue Produktionshalle stehen.

Ackerfläche mit 5000 Quadratmeter

Immerhin sei nun, nachdem der Winzerverein in den vergangenen Jahren gemeinsam mit der Gemeinde und dem Landratsamt verschiedene Standorte geprüft hätte, ein geeignetes Grundstück gefunden, erklärt Manfred Krämer: Auf einer rund 5000 Quadratmeter großen Ackerfläche zwischen Moosweg und Eichenweg, direkt östlich eines großen Gewächshauses und südlich der Hochwart – also vor einer wichtigen Rebfläche.

„Es ist wichtig, dass wir zu einem annehmbaren Preis einen Platz in guter Lage bekommen“, betont Krämer. Denn die finanziellen Möglichkeiten der Genossenschaft sind begrenzt. Das rund 5000 Quadratmeter große Grundstück gehöre drei Winzern. Man habe sich auf einen akzeptablen Kaufpreis verständigt und dies vertraglich auch schon fixiert, so der Geschäftsführer.

Winzerverein: Die Vinothek ist unser großes Glück Der Bau einer neuen Produktionshalle wäre die zweite große Investition des Reichenauer Winzervereins innerhalb weniger Jahre. Zuletzt hat die Genossenschaft die neue Vinothek beim Klosterhof gebaut und am 1. April 2019 eröffnet – eine Investition, die sich offenbar gelohnt hat. Der Jahresumsatz aus dem Weinverkauf, der früher im Winzerkeller stattfand, sei von 1,1 Millionen auf 1,5 Millionen Euro gestiegen, so Manfred Krämer, Geschäftsführer der Winzerverein-Genossenschaft: „Die Vinothek ist unser großes Glück.“



Und er erwarte auch in diesem Jahr eine gute Weinqualität trotz des oft schlechten Wetters. „Das kalte Frühjahr haben die Reben wieder aufgeholt“, so Krämer. Die Blüte sei gut verlaufen, man sei von Spätfrost und – bisher – auch von Hagel verschont geblieben. Und der Mix aus Wasser und Sonne in den vergangenen Wochen sei eigentlich sehr gut für die Reben. „Jetzt wachsen sie wie verrückt.“ (toz)

Sobald der Neubau genehmigt ist, könne der Winzerverein kaufen. Die Gesamtkosten für das Projekt hat Krämer grob auf circa vier Millionen Euro kalkuliert. Von der EU gäbe es dann rund eine Million Zuschuss. Der Winzerverein könne 1,5 Millionen Euro Eigenkapital aufbringen, sodass noch ein Kredit von 1,5 Millionen Euro nötig wäre. „Ich versuche, mit weniger Kredit auszukommen“, so Manfred Krämer. Fast alle Mitglieder hätten diesem Vorgehen zugestimmt.

Nutzfläche von 1200 Quadratmeter

Die neue, zweigeschossige Halle solle eine Grundfläche von circa 40 mal 17 Meter und eine Nutzfläche von rund 1200 Quadratmetern haben, so Krämer. Das sei erheblich mehr als im Winzerkeller, wo der Produktionsbereich rund 500 Quadratmeter umfasse. Die Pläne für die neue Produktionsstätte habe der Kellermeister Thomas Sättele eng mit dem beauftragten Architekturbüro Lanz/Schwager ausgearbeitet.

„Die Halle wird zukunftsweisend gebaut“, erklärt Krämer. Sie sei auf eine Rebenanbaufläche von gut 30 Hektar ausgerichtet, was eine Zukunftsvision des Winzervereins sei. Aktuell wird auf rund 22 Hektar auf der Reichenau Wein angebaut. Wobei Krämer anmerkt, es könne noch Jahrzehnte dauern, bis vielleicht mal die 30 Hektar erreicht wären. „Man weiß nie, was nachfolgende Generationen machen.“ Und es brauche ja auch geeignete Flächen sowie Leute, die den Anbau betreiben.

„Wir versuchen, auf Sicht zu fahren“

Zudem stelle sich die Frage, welche Mengen an Reichenauer Wein sinnvoll seien. Er persönlich finde die Menge bei der jetzigen Anbaufläche ideal: jährlich 190.000 bis 200.000 Liter. Noch Zukunftsmusik seien zudem die weiteren Pläne auf dem jetzt gewählten Grundstück.

Dort sei noch ein kleineres Gebäude des Winzervereins mit Weinstube und Verkauf vorgesehen; und auch die Rebenaufbau-Genossenschaft solle dort einmal ein Gebäude für Geräte, Fahrzeuge und Werkstatt bekommen. Das werde jetzt auch schon mit beantragt, so Krämer, aber es sei offen, wann gebaut werde: „Das hängt davon ab, wie viel Geld noch übrig ist. Wir versuchen, auf Sicht zu fahren.“

Gemeinde muss Bebauungsplan machen

Doch zunächst einmal muss das Projekt genehmigt werden. Weil das Grundstück im Außenbereich liegt, muss die Gemeinde zunächst einen Bebauungsplan machen, um Baurecht zu schaffen. Und das Landratsamt muss dem zustimmen. Das Aufstellen des Plans hat der Gemeinderat jüngst beschlossen.

Man werde einen so genannten Angebots-Bebauungsplan machen, erklärte Mirjam Seif vom Ortsbauamt, weil die Pläne für die beiden kleineren Gebäude noch nicht konkret seien. Wollte man einen Vorhaben bezogenen Bebauungsplan machen, bräuchte es genaue Baupläne, sonst müsste dieser später wieder geändert werden.

Entwurf soll am 14. September vorliegen

Der Entwurf des Bebauungsplans solle am 14. September im Gemeinderat vorliegen und beschlossen werden, so Seif. Da sich das Grundstück in einem sensiblen Bereich befinde, brauche es hierfür eine gründlich dokumentierte Standortalternativen-Prüfung. Krämer meint, Letztere sei ja bereits in den vergangenen Jahren zusammen mit der Gemeinde und dem Landratsamt erfolgt.

Alle anderen geprüften Standorte seien demnach nicht geeignet, weil sie teils im Landschaftsschutzgebiet lägen, zu klein oder zu teuer für den Winzerverein wären. Und teils wollten die Eigentümer auch gar nicht verkaufen. Den Bauantrag für den jetzigen Standort wolle man am 20. September einreichen, so die ehrgeizige Planung.

Auslagern kommt nicht in Frage

Für Krämer und den Winzerverein ist nicht nur der Standort alternativlos, wenn die Zukunft des Reichenauer Weins gesichert werden soll. Denn die andere Variante wäre es, die Produktion des Weins auszulagern, erklärt der Geschäftsführer – sprich: Den Traubensaft an einen anderen Weinkeller wie etwa in Hagnau zum Ausbau zu liefern. Dagegen habe sich die klare Mehrheit der Mitglieder ausgesprochen, berichtet Krämer, denn: „Das wäre das Ende“, ist er überzeugt.

Selbst wenn man die Produktion nur für die Zeit der Sanierung – voraussichtlich drei bis vier Jahre – auslagern würde, würde das einen Imageschaden und Qualitätsverlust nach sich ziehen, befürchtet Krämer. „Wir leben von der Qualität des Weins, und die macht unser Kellermeister. Wenn die Qualität nicht stimmt, nutzt die tollste Vinothek nichts. Dann bist du erledigt.“

Und dass die Qualität gut sei, zeige sich auch im Online-Shop, den der Winzerverein seit ein paar Jahren betreibe. „Dort kaufen immer wieder dieselben Kunden“, berichtet Krämer. „Das würden die nicht machen, wenn ihnen der Wein nicht schmecken würde.“