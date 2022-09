Sascha Drissler hat kein großes Ziel! Zumindest nicht beim Insellauf am Sonntag, 18. September, bei dem er über die zehn Kilometer an den Start geht. „Man möchte einfach dabei sein, wenn so etwas angeboten wird“, sagt der 47-jährige Reichenauer. Das wolle er durch seine Teilnahme auch unterstützen, weil er es gut finde, dass es den Lauf gibt.

Ältere Teilnehmer geben Motivationsschub

Zudem ist er beeindruckt von den etlichen älteren Teilnehmern, die jedes Jahr dabei sind. „Das finde ich ein Ziel und eine Motivation: Einfach immer wieder mitzumachen.“ Viermal sei er selbst bereits über die zehn Kilometer dabei gewesen – und bisher habe er vorab nie extra trainiert. „Irgendwie ging das“, sagt Drissler lächelnd. „Mit einer Stunde war ich dabei.“

So ist man dabei Beginn ist am Sonntag, 18. September, um 9.30 Uhr mit dem Kinderlauf über 900 Meter. Für Jugendliche geht es ab 9.40 Uhr über 1600 Meter. Der Zehn-Kilometer-Lauf startet um 10 Uhr, hier laufen die Teilnehmer eine entsprechend lange Runde über die Insel. Beim Halbmarathon ab 10.20 Uhr sind es drei etwas verkürzte Runden. Start und Ziel ist jeweils beim Sportplatz am Baurenhorn, Streckenschluss um 13 Uhr. Wer danach ins Ziel kommt, wird nicht mehr gewertet. Anmelden kann man sich online . Für Kinder und Jugendliche beträgt die Startgebühr fünf Euro, für den Zehn-Kilometer-Lauf 18 Euro (ab 10. September 20 Euro) und für den Halbmarathon 22 Euro (ab 10. September 25 Euro). Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start gegen vier Euro Zusatzgebühr möglich. (toz)

Ein bisschen Muskelkater hinterher gab‘s obendrauf. Und weil seine Frau meinte, er könne nicht einfach immer zehn Kilometer aus dem Stand laufen, habe er sich mittlerweile der Laufgruppe des Sportvereins Reichenau (SVR) angeschlossen. Das mache Spaß – und daher hat er nun doch ein Ziel, wie er schließlich zugibt: „Auf jeden Fall mal unter einer Stunde.“

Etwas ambitionierter ist da schon Daniel Rosner. Der 40-Jährige will bei seiner Insellauf-Premiere die zehn Kilometer in 50 Minuten schaffen. Er habe schon beim Crosslauf auf der Reichenau mitgemacht und früher mal beim Altstadtlauf in Konstanz, berichtet Rosner, der seit acht Jahren auf der Reichenau lebt. Und auch er gehört der Laufgruppe des SVR an.

Stolz auf die Schönheit der Insel

Motivation sei für ihn auch die schöne Landschaft. Andere kämen deshalb von weither. „Wir können hier das ganze Jahr laufen.“ Jetzt im Wettbewerb sei für ihn die Motivation aber schon etwas größer. „Da will man sehen, wo man steht.“ Rosner beeindruckt das Engagement beim SVR, die Arbeit, die im Hintergrund des Insellaufs geleistet wird.

Rein um die Freude am Laufen geht es in der Regel bei den Kindern – so auch bei Drisslers Töchtern Kim (10 Jahre) und Mila (7), die 2021 zum ersten Mal den 900-Meter-Lauf absolvierten. Sie habe vorab eigentlich nicht trainiert, sagt Kim, und sei hinterher schon ein bisschen fertig gewesen. Und Mila fand alles gut: natürlich den Lauf selbst, aber auch Urkunde, Medaille und Crèpes, die es danach gab. Rosners Tochter Miray (6) will sich noch nicht festlegen, ob sie diesmal mitmacht. „Wenn, dann weil‘s Spaß macht.“ Beim Crosslauf sei sie schon dabei gewesen – zusammen mit ihrer Freundin Johanna.

Mila und Kim (von rechts) machen wieder beim Kinderlauf mit, Miray überlegt noch. | Bild: Thomas Zoch

Johanna ist die Tochter von Michael Rick, der als Abteilungsleiter Leichtathletik beim SVR der Hauptorganisator des Insellaufs ist. Bisher gebe es rund 150 Anmeldungen, aber in der Regel kämen viele relativ spät, sagt er. Er hoffe vor allem, dass noch mehr Kinder und Jugendliche mitmachen. Da hatte es im Vorjahr schon einen Aufwärtstrend gegeben.

Schulen bekommen eigene Wertung

Neu sei diesmal eine Schulwertung, weshalb Kinder und Jugendliche bei der Anmeldung ihre Schule angeben sollten. Wenn es mindestens drei Teilnehmer aus einer Einrichtung gebe – egal aus welcher Gemeinde – , dann werden die besten Drei zusammen gewertet.

Der Insellauf auf der Reichenau mit wahlweise Halbmarathon- oder Zehn-Kilometer-Strecke sowie Kinder- und Jugendläufen blickt auf eine lange Tradition zurück und ist beliebt bei vielen mehr oder weniger ambitionierten Hobbyläufern, aber auch bei manch durchtrainiertem Athleten. Jedes Jahr sind mehrere hundert Teilnehmer am Start.

Michael Rick ist der Abteilungsleiter Leichtathletik beim Sportverein Reichenau und damit der Hauptorganisator beim Insellauf. | Bild: Thomas Zoch

Bei den Startzeiten, Kategorien und den Strecken bleibe alles wie gewohnt und bewährt, erklärt Michael Rick. Es gehe auf guten Wegen durch schöne Landschaften und vorbei an Sehenswürdigkeiten. Und die Strecken seien nach offiziellen Richtlinien vermessen. Neben Frauen- und Männerwertungen in verschiedenen Altersklassen werde das beste Team ab drei Läufern gesucht, so Rick.

2021 gab es zwei Streckenrekorde

Läufer mit Siegesambitionen sollten außerdem große Beutel mitbringen, denn die Gewinner des Halbmarathons bekommen ihr Gewicht in Gemüse als Preis – und 50, 60 oder gar 70 Kilogramm müssen erst einmal weggeschafft werden. Beim Zehn-Kilometer-Lauf gibt es dieses spezielle Präsent von der Gemüseinsel nur bei Streckenrekorden –was im Vorjahr Nadja Willenborg vom TV Konstanz mit 36 Minuten und 33 Sekunden über zehn Kilometer bei den Frauen gelang. Im Halbmarathon lief damals ihr Vereinskollege Florian Röser in einer Stunde, sieben Minuten und 18 Sekunden ebenfalls eine neue Reichenauer Bestzeit.

Florian Röser (TV Konstanz, rechts) gewann 2021 den Halbmarathon bei den Männern. | Bild: Jürgen Rössler | SK-Archiv

Die ersten drei in den anderen Kategorien erhalten laut Rick Gemüse- und Sachpreise wie Digitalkameras. Alle Kinder und Jugendlichen bekommen für ihren Einsatz Medaillen und – wen wundert‘s – Gurken!

482 Teilnehmer hatten sich im Vorjahr angemeldet, berichtet der Organisator. Damals habe es viele erfreuliche Rückmeldungen von Läufern gegeben, was alle Beteiligten natürlich zusätzlich motiviere.

„Wir haben einiges an positivem Feedback bekommen“, sagt Rick. „Viele haben sich bedankt, dass alles reibungslos geklappt hat.“ Und es habe auch Dankbarkeit gegeben, dass der Lauf nach der Corona-Pause wieder stattfand.