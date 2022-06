Zwei folgenreiche Fehler innerhalb weniger Minuten hat am Dienstagabend, 14. Juni, ein Autofahrer auf der Bundesstraße 33 begangen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, war der Mann mit vier Begleitern in einem voll besetzten Opel Zafira von Konstanz in Richtung Allensbach unterwegs.

Konstanz Dreister als die Polizei erlaubt! Konstanzer Präsidium mit Schriftzügen beschmiert Das könnte Sie auch interessieren

Gegen 17.30 Uhr wechselte er im Bereich der Baustelle vor dem Kreisverkehr Waldsiedlung von der linken auf die rechte Spur und fuhr dabei frontal in das Heck eines verkehrsbedingt haltenden Lastwagens. Dabei zog sich ein 51-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Nach diesem Unfall setzte der Unfallverursacher aber noch einen drauf: Unter dem Vorwand, die Polizei verständigen zu wollen, machte er sich zu Fuß aus dem Staub. Die Beamten werden nun den Fahrzeughalter ermitteln.

Reichenau Wann genau wird der B33-Tunnel an der Waldsiedlung freigegeben? Das Datum steht jetzt fest Das könnte Sie auch interessieren

Die anderen Mitfahrer und der Fahrer des Lasters blieben unverletzt. Am Zafira entstand durch den Zusammenstoß wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Ein Abschleppdienst brachte das Auto in eine Werkstatt. Den Schaden am Lastwagen schätzte die Polizei auf rund 2000 Euro.