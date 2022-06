Ein heftiges Unwetter, das in Teilen von Konstanz am Dienstagabend die Stromversorgung lahmgelegt hat, zog auch über die Insel Reichenau hinweg und sorgte für einen Feuerwehreinsatz auf dem Campingplatz Sandseele in Mittelzell.

Konstanz Heftiges Gewitter sorgt für Stromausfall in Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

Um 22.12 Uhr alarmierte die integrierte Leitstelle Konstanz die Freiwillige Feuerwehr Reichenau zum technischen Hilfeleistungseinsatz. Eine große Pappel hatte den kräftigen Windböen nicht standgehalten und war umgestürzt – zum Teil auf einen Wohnwagen mit Vorzelt und einen angrenzenden Pkw, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte. Der Wohnwagen wurde schwer beschädigt, verletzt wurde aber niemand. Große Teile der Pappel lagen außerdem quer über der Terrasse des Campingplatz-Restaurants.

Große Teile der umgestürzten Pappel lagen quer über der Terrasse des Campingplatz-Restaurants. | Bild: Freiwillige Feuerwehr Reichenau

Mit 24 Einsatzkräften sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle und beseitigte Teile des umgestürzten Baumes, um die Zufahrt des Campingplatzes wieder zugänglich zu machen. Um die weiteren Aufräumarbeiten kümmert sich der Gemeindebauhof im Laufe des Mittwochs.