Auf ein herausforderndes Wirtschaftsjahr 2022 haben die Erzeugergenossenschaft Reichenau-Gemüse eG und die Raiffeisen-Lagerhaus eG bei ihren Hauptversammlungen zurückgeblickt. Philipp Würz, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Reichenau-Gemüse eG, würdigte laut Pressemitteilung in seiner Begrüßung „das professionelle Krisenmanagement der Genossenschaft für die Gärtner und Mitglieder in einem sehr schwierigen Jahr 2022“.

Im Anschluss daran beleuchtete Geschäftsführer Johannes Bliestle das Gemüse-Jahr auf der Reichenau im Kontext zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Trotz der multiplen Herausforderungen und Krisen mit der höchsten Inflation seit 70 Jahren und der Veränderung des Einkaufsverhaltens sei es letztendlich gelungen, das Frischgemüse vollständig und erfolgreich zu vermarkten, heißt es in der Mitteilung.

Mit einer Vermarktungsmenge von 14.000 Tonnen ging die Gesamttonnage gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent zurück, jedoch sei im Kalenderjahr 2022 ein leicht besseres Preisniveau der Produkte gegenüber dem Vorjahr erzielt worden. Der reine Warenumsatz der Gemüsegenossenschaft betrug 31,1 Millionen Euro. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 (32 Millionen Euro) ging der Umsatz damit um 2,6 Prozent zurück.

Rund zehn Millionen Gurken – davon 4,3 Millionen in Bio-Qualität – seien erfolgreich vermarktet worden, schreibt die Genossenschaft. Preislich unter Druck standen hingegen die rund 650 Tonnen Rispen-Tomaten und die vielen Tomaten in Sonderformen, deren Auszahlungsleistung an die Erzeuger um rund 20 Prozent geringer ausfiel. Erfreulich sei der Verkauf von 2800 Tonnen Paprika und zusätzlich 530 Tonnen aus Bio-Anbau gewesen.

Mit diesem Produkt, so Geschäftsführer Bliestle, decke die Reichenau „20 Prozent der gesamten deutschen Paprikaerzeugung ab“. Ein Rekord war demnach auch die Vermarktung von drei Millionen Auberginen. Aufgabe der Raiffeisen-Lagerhaus eG, die seit über 125 Jahren besteht, ist der Absatz von Betriebsmitteln für die Gärtner und die Nahversorgerfunktion für die Menschen auf der größten Insel im Bodensee.

Im Jahr 2021/2022 erzielte die Genossenschaft laut Mitteilung einen Gesamtumsatz in Höhe von 10,8 Millionen Euro. Vor allem im Bereich des Großhandels konnte der Umsatz gesteigert werden. Der Einzelhandel im Raiffeisen-Markt erzielte zwar keine weiteren Steigerungen, konnte sich allerdings nach den umsatzstarken Corona-Jahren gut behaupten.

Eine riesige Herausforderung sei die Beschaffung von Betriebsmitteln und deren Einlagerung gewesen, schreibt die Genossenschaft. Gerissene Lieferketten, fehlende Verfügbarkeit und extreme Preissteigerungen forderten das gesamte Raiffeisen-Team. Letztendlich konnte durch diese Anstrengung die Versorgung der Erzeuger sichergestellt werden.